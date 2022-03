Escrita por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, la nueva serie “How I Met Your Father” llega a la plataforma de Star+ el 9 de marzo, con sus dos primeros episodios y cada semana se estrenará un nuevo episodio, para esta primera temporada serán 10 episodios. Protagonizada por Hilary Duff, Christopher Lowell, Francia Raisa, Suraj Sharma, Tom Ainsley y Tien Tran. Se informa que la serie ha sido renovada para una segunda temporada la cual contará con 20 episodios.

Por otro lado, “How I Met Your Father” narra la historia de Sophie, interpretada por Hilary Duff, quien le cuenta la historia a su hijo sobre cómo conoció a su padre.

La primera temporada de la serie ‘How I Met Your Father’ llega a Star+. / Foto: Cortesía

Llega la serie ‘How I Met Your Father’ y los productores revelan detalles exclusivos

La serie está escrita por Isaac Aptaker y Elizabeth Barger y Publimetro tuvo la oportunidad de entrevistarlos y revelaron que incluyeron características originales de la serie How I Met Your Mother (2005) en esta versión, ya que la manera en narrar la historia es algo increíble cuando se trata de contarle a alguien del futuro sobre tu persona especial, por otro lado, la directora Pamela Fryman, quien trabajó en la serie original, también se sumó al proyecto.

“Esperamos que la gente se enamore de este nuevo grupo de amigos, y se vean envueltos en este misterio romántico y vean un poco más del corazón de Sophie (Hilary Duff) mientras tratan de descifrar quién es el padre y esperamos que la gente tenga esa misma reacción”, agregó Elizabeth Barger.

Por otro lado, se les cuestionó sobre si hay alguna preocupación o miedo al ser comparados con la serie original “Por supuesto, hay nueve años de diferencia desde el final de la serie original y ahora tratamos de hacer que la gente se enamore de nuevos personajes y claro que hay presión con todas esas expectativas y sólo tratamos de pensar que este es un nuevo show y esperamos que a la gente le guste”.

Asimismo, agregaron que el papel de Sophie quedó a la perfección con Duff y todos los televidentes de alguna u otra manera se podrán identificar con el personaje “Es muy fácil sentirse identificado con Hilary ella es una excelente actriz y desde que grabamos, iluminó la pantalla y cuando la vez en este papel es la persona más identificable y muchas personas se identificarán con los retos que se le presentan y tratar de encontrar el amor en esta ciudad (Nueva York), teniendo tantas opciones”, dijo Elizabeth Barger.

En esta nueva versión, se hace el uso de la tecnología y las aplicaciones de citas para encontrar el amor y en la serie podremos ver como lo utilizan, los productores revelaron que los personajes están basados en sus amigos e historias reales.

Isaac Aptaker agregó que ya que la nueva versión toma lugar en la misma ciudad que la serie original, Nueva York, no descartan la posibilidad de un crossover o el cameo de un personaje de ‘How I Met Your Mother’ en un futuro de la serie How I Met Your Father.