Mauricio Martínez denunció intento de abuso de Toño Berumen, exmánager de “Magneto” y “Mercurio”

A pesar de todas las dificultades emocionales y mentales que puede significar denunciar un abuso sexual, en los últimos años son muchas las víctimas que han decido romper con la cultura del silencio y hablar públicamente de los hechos aberrantes que marcaron su vida para siempre.

El caso más reciente es el de la exintengrante de Timbiriche, Sasha Sokol, quien en el marco del Día de la Mujer denunció el abuso que sufrió por parte de Luis de Llano Macedo – quien fue el productor de la banda musical- a partir de los 14 años de edad.

Cuando la relación inició, el renombrado productor musical y de televisión tenía 39 años, 25 años más que la cantante.

Tras darse a conocer el comunicado de Sasha a través de sus redes sociales oficiales, Mauricio Martínez se vio motivado a seguir el ejemplo de valentía de su connacional y hablar de lo que le ocurrió en 2002 cuando regresó a México después de haber culminado sus estudios en la ciudad de Nueva York.

A lo largo de un hilo de Twitter, el actor mexicano reveló cómo fue la desagradable reunión que tuvo Toño Berumen cuando estaba en búsqueda de un representante discográfico. Durante esa visita a la oficina del productor –ubicada en su propia casa- Mauricio se percató que dentro del baño había una cámara apuntando hacia la ducha, situación que lo puso nervioso.

Berumen al ver lo tenso que salió el joven de 24 años del baño, le dijo: “estás muy tenso; ¿por qué no te das un baño?”.

“En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé, le menté la madre y salí corriendo”, reveló el Martínez.

A pesar del gran poder que tenía Toño Berumen en ese momento por su reconocida trayectoria como mánager de exitosas agrupaciones musicales como “Magneto”, “Mercurio”, “Kairo” e incluso la cantante Fey; no pudo truncar el camino de Mauricio, quien salió adelante con su propio talento.

Luego de aquel terrible momento, Martínez se encontró a Antonio Berumen en un vuelo rodeado de un grupo de jóvenes. Sin embargo, no hubo cruce de palabras entre ellos pese a la tensión que se sentía en el ambiente, según narró Mauricio.

En el comunicado, el actor resaltó el vínculo que tiene el productor musical con el Vaticano.

“No tengo idea de la naturaleza de la relación que ese señor pueda tener con esos jóvenes y/o con el Vaticano. Y eso no es de mi incumbencia. Yo sólo puedo hablar de mi experiencia. Tenía años de no pensar en eso. Pero al leer el hilo de @SashaSokol anoche me recordó ese acoso”, comentó.

Al final su testimonio Mauricio reveló que de niño fue abusado sexualmente, pero es un tema que no tiene pensado hablar públicamente.

