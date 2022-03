“Érase una vez… pero ya no, es bizarra, loca y moderna”: Manolo Caro

Manolo Caro estrena un nuevo proyecto, al que describe como “su trabajo más honesto hasta el momento”, el que más lo representa, según explicó en entrevista con Publimetro. El creador vuelve a Netflix con Érase una vez… pero ya no, un serie que romperá con todos los esquemas de los cuentos de hadas y del “fueron felices para siempre”.

“Las cosas han cambiado, los cuentos de hadas ya no pueden ser como no los plantearon de pequeños, ese tipo de cuentos se han vuelto obsoletos. Ahora no se puede pensar en La Bella Durmiente, que era rescatada por un príncipe que no conocía y la besaba, eso es un abuso. Mi idea era burlarme de muchas cosas que nos han hecho creer, hacer una comedia hilarante”, explicó el originario de Guadalajara.

Sebastián Yatra "Érase una vez... pero ya no", con Mónica Maranillo, Sebastián Yatra y Nia Correia, que se estrena el viernes 11 de marzo de 2022. (AP)

En la historia veremos personajes que disfrutan de su sexualidad, y las relaciones LGBTT+ también estarán presentes.

” Érase una vez… pero ya no, trata de un pueblo que está condenado a no amar, debido a un hechizo que sucedió años atrás, donde una pareja de enamorados tuvieron que separarse, y para que el hechizo se rompa se tienen que volver a encontrar a través de los años y las reencarnaciones. Tiene cosas hilarantes como con una princesa que se masturba y que explora su sexualidad, unas reinas que se enamoran y una bruja que soluciona todos los problemas”, dijo Caro.

La reunión de todos estos elementos han hecho que Caro describa a la serie como su trabajo “más autoral”. “Es bizarra, loca y moderna, esta llena todas las necesidades artísticas que yo queria experimentar en este momento. Lo primero que quise fue hacer entretenimiento, que la gente la pase bien y se divierta, aunque te deja una reflexión jamás intentó aleccionar o ser progre para sacudir a la sociedad, mi interés es ser honesto y hablar de las cosas que a me atañen, y me interesaba mucho decirle a mis sobrinas que no existen los príncipes perfectos y talvez la persona que te dijeron que te iba a ser feliz no lo hace”, explicó Manolo.

La honestidad de Manolo Caro

Sin embargo conseguir esa honestidad no ha sido fácil para el creador, “me ha costado trabajo y muchos insultos, retractores, momentos de pasarlo mal por cosas que lees de tu persona y no son ciertas. Me costó trabajo ponerme una caparzaón y decir soy yo este director, estos son mis límites y estos son los temas que quiero tocar, y aveces la gente cree que tiene el poder de presionarte para que lo hagas diferente”, y agregó, “la honestidad tiene que ver en hablar de los temas que a te tocan la piel y lo más profundo del corazón y con los que estás comprometido”.

Manolo Caro Cortesía Premios Platino

La comedia musical Érase una vez… pero ya no, es protagonizada por Sebastián Yatra, Mónica Maranillo y Nia Correia. Todos los episodios llegan a Netflix el 11 de marzo.

Ideas de Manolo Caro

Sebastián Yatra. “Es el mejor accidente profesional que ha pasado en mi carrera los últimos años. Lo conocí y me impresionó, apostamos el uno por el otro, pero lo más increíble fue su compromiso desde el primer dia; tomó clases de actuació y baile, su personaje es un scort y se puso súper guapo. “Hizo todo lo que estaba en sus manos pata hacer el personaje más enriquecedor”.

Futuro. “Tengo la necesidad de regresar al teatro, hay una oferta en México que me llama mucho la atención. También estoy escribiendo un guion para cine. Tengo ganas de tomar un poco de distancia del streamimg, y retomar el cine y teatro”.

Historias por contar. “Quiero algo muy mexicano. Poca gente lo sabe pero me gusta la música de banda, la norteña, yo crecí escuchando música de tambor porque mi familia es de Culiacán, Sinaloa. Me gustaría filmar algo que me mueva o me llene de nsotalgia en el núcleo familiar; hacer algo en el norte del país es una asignatura pendiente”.