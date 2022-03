How I Met Your Father incluyó dos personajes de la serie original

Hilary Duff ha regresado a las pantallas con la nueva serie How I Met Your Father, basada en el éxito de 2005, How I Met Your Mother. Y si bien este nuevo ciclo planeaba mostrar una historia apartada de la primera producción, el más reciente episodio reveló que hay una conexión con su predecesora.

A pesar que la serie toma lugar ocho años después que el proyecto original, tal parece que los escritores quisieron llamar la atención de los fanáticos, trayendo de vuelta a dos figuras icónicas de las últimas temporadas de How I Met Your Mother. Y todo indica que tendrán una gran relevancia más adelante.

El cameo de dos personajes de How I Met Your Mother en el spin-off

Si bien se entendió que How I Met Your Father tendría lugar en el mismo universo que la producción original, los espectadores estaban inicialmente más ansiosos por saber qué personajes de la serie anterior harían un cameo. Y no tuvieron que esperar mucho tiempo ya que en su primera temporada se hicieron presentes no una sino dos figuras.

El episodio 9 de How I Met Your Father comienza con la Sophie del futuro contando la historia de una pareja mayor con “fetiches de botes” en la que la esposa atrapa al marido engañándola con otra mujer. Mientras que el hijo de Sophie señala que su historia parece irrelevante, los fanáticos de How I Met Your Mother seguramente reconocieron de inmediato a estos dos personajes.

Se trataron de George “El Capitán” Van Smoot (Kyle MacLachlan) y Becky (Laura Bell Bundy). El Capitán fue presentado por primera vez en la temporada 6 de la serie original como el esposo obsesionado con la náutica de Zoey Pierson, la novia menos querida de Ted (Josh Radnor) en la serie.

Regresó varias veces en el transcurso de la serie como un personaje cada vez más importante, particularmente en la temporada 8 cuando contrata a Lily (Alyson Hannigan) como consultora de arte y se enamora de Becky, la copresentadora obsesionada con los barcos.

¿Cómo se acoplan estos personajes a How I Met Your Father?

En los 8 años transcurridos desde la línea de tiempo final de la serie original How I Met Your Father revela que Becky y El Capitán están casados desde entonces, pero no ha sido del todo feliz. Y es que Becky encuentra a su esposo teniendo una aventura con una mujer desconocida, haciéndole sonar un silbato para anunciar su presencia.

Sophie le explica a su hijo que el asunto no parece importante en el momento del inicio de su historia, pero será relevante un poco más tarde.

Después de solo un minuto de ver los cameos de El Capitán y Becky, el hijo de Sophie ya los ha resumido con bastante precisión como una pareja de ancianos con “fetiches de botes”. Después de todo, la obsesión mutua de los dos personajes con los barcos es lo que los unió en How I Met Your Mother.

¿Qué se espera para el futuro de la serie?

El episodio 9 de How I Met Your Father termina sin explicar cómo los cameos de estos dos personajes se conectan con la historia de Sophie con Jesse, pero seguramente será respondido en el final de la temporada 1 en el siguiente episodio.

Dado que El Capitán se convirtió en uno de los personajes recurrentes más queridos en How I Met Your Mother, en especial desde que comenzó un romance con la breve exnovia de Ted, Becky, esta pareja es algunas de las mejores opciones para probar las aguas de combinar realmente la serie original y el spin-off.

Con los dos personajes ya listos para aparecer en al menos un episodio más de How I Met Your Father, tal vez El Capitán y Becky se conviertan una vez más en figuras recurrentes en las extrañas historias del spin-off. Incluso si este es el caso, muchos espectadores aún mantendrán la esperanza de los cameos de How I Met Your Father de los cinco personajes principales de How I Met Your Mother.

