El clan de las Kardashians ha alcanzado una enorme fama a través de su reality show “Keeping Up With The Kardashians”, un programa a través del cual se han dado a conocer muchos detalles de la vida privada de muchos miembros de la familia. Pero luego de 20 temporadas al aire, la opulenta familia le dice adiós a su programa para incursionar con uno nuevo de la mano de Hulu. Pero, ¿por qué decidieron hacer ese cambio?

A través del reality show, las vidas de Kim, Kourtney, Khloé, Kendall, Kylie y demás integrantes de la familia han sido documentadas para millones de televidentes en todo el mundo. Esta presencia les ha dado un gran impulso a cada una de ellas, de modo que no solo sean conocidas por su familia sino por sus respectivos emprendimientos. Porque cuando se trata de las Kardashians, casi siempre es sobre fama o dinero.

¿Por qué las Kardashians mudaron su programa a Hulu?

En una entrevista con la revista Variety, Kris Jenner estuvo conversando sobre varios detalles tanto de su vida personal como profesional, ahondando en su nuevo proyecto a través de Hulu y comentando sobre por qué decidió mudar el reality a la plataforma de streaming.

“Bueno, el dinero siempre importa”, comentó Jenner. “Creo que cualquiera sería tonto si dijera que el dinero ya no importa”.

“Definitivamente jugó un factor porque damos gran parte de nuestra vida personal para el entretenimiento”, relató Khloé sobre los términos financieros del contrato. “Siempre tenemos nuestras conversaciones familiares privadas, y somos bastante brutales, mis hermanas y yo, con lo que nos conformaremos o no. Pero no todo el dinero es buen dinero. Tiene que ser una buena opción, y Hulu era la opción perfecta para nosotros”.

Cuando se le preguntó si se produjo una guerra de ofertas cuando la familia dejó E!, la productora con la que estuvieron 20 temporadas al aire, Jenner no fue muy expresiva al respecto: “Teníamos opciones seguras, pero no soy de las que besan y cuentan”.

La inmediatez de las plataformas digitales también jugó un papel importante en su decisión de mudarse a Hulu. “Queríamos que fuera lo más actual posible”, comentó Kim. “Odiábamos cuánto tiempo teníamos que esperar. Eso fue como la muerte para nosotras, porque una vez que superamos algo, tuvimos que repetirlo todo de nuevo”.

La necesidad de las Kardashians de tener presencia televisiva

Las Kardashians han estado durante mucho tiempo a la vanguardia de la fama. Sus años en la industria del entretenimiento ha visto un cambio de la televisión lineal a las plataformas de transmisión a las aplicaciones sociales, y no solo han estado dependiendo de otros proyectos alternativos sino principalmente de ellas mismas.

Es por eso que justo después de la primera temporada de su reality show, Jenner notó que no necesitaban vender productos, sino que ellas eran los productos.

“Me di cuenta muy rápidamente de que teníamos algo, y fue muy especial”, dice Jenner. “Una vez que supimos que era un éxito, es cuando te pones un sombrero más creativo y comienzas a pensar: ‘Oh, veo a dónde podría ir esto. Tal vez deberíamos hacer algo un poco más fuera de la caja y usar este programa como una plataforma increíble’. Y eso es lo que hicimos”.

Esto evidencia que Jenner juega un papel en la negociación de todos los acuerdos de las Kardashians, tomando un porcentaje lucrativo de cada una de las 16 compañías en la cartera del clan Kardashian-Jenner.

¿Hay programa por varios años?

A pesar que el reality show le ha dado una gran oportunidad en el mundo del espectáculo y los negocios, tal parece que el programa que se estrenará en Hulu el 14 de abril será la última estación del clan Kardashian.

Kourtney cree que esta nueva entrega será el último capítulo de su carrera en la telerrealidad. “Me veo viviendo en otra ciudad”, dijo. “No creo que me vea filmando el programa en cinco años. Probablemente me imaginaría a mí misma, como, simplemente viviendo”.

Kim también ha reflexionado sobre tal posibilidad. “A veces pienso: ‘Oh, Dios mío, el sueño. Puedo dejar de ser Kim K. en 10 años’”, comentó la socialité. Pero cuando se le preguntó si realmente considera una vida lejos de las cámaras, solo se rió.

