Rammstein deja alterados a fans con el estreno de “Zeit”

La agrupación Rammstein vuelve a la carga y lanzó un nuevo tema junto al videoclip titulado Zeit, que termina con los rumores de un supuesta separación. La agrupación alemana tiene un gran regreso en la industria musical con su gira y el estreno de su octavo álbum, que llegará oficialmente el próximo 29 de abril.

La banda estrenó este jueves el material audiovisual del tema que da título al álbum. Un clip dirigido por el actor y músico Robert Gwisdek, quien tiene su primera colaboración con Rammstein. Durante las primera ochos horas de su estreno en plataformas acumuló casi millón y medio de reproducciones.

El material discográfico incluye once canciones que grabaron en La Fabrique Studios en Francia; la producción corrió a cargo de Olsen Involtini.

En la portada destaca una fotografía, en la que se observa a los integrantes en las escaleras del Trudelturm en Adlershof en Berlín, un monumento a la investigación aérea en el Parque Aerodinámico.

Rammstein estrena nueva canción. La agrupación deja atrás los rumores de una separación. (Foto: Getty Images y Rammstein.)

Rammstein en México

La actuación Rammstein programada originalmente para el 26 de septiembre de 2020 se llevará a cabo el 1 de octubre de 2022 y el show del 27 de septiembre de 2020 se celebrará el 2 de octubre de 2022; además del 3 de octubre.

Bajo la lupa de sus seguidores

El video y tema generó especulaciones sobre cómo serán el resto de las canciones del nuevo disco.

“No me maté todavía porque se viene álbum nuevo de Rammstein que feliz que me hacen los alemanes éstos que gritan”, “Como siempre, nunca decepciona, tremendo temazo de inicio, a esperar el resto”, “Entonces Zeit de Rammstein es básicamente una balada que habla de que ya se están haciendo viejos y piden al tiempo que se detenga”, “Se me bajó la presión lloré tengo la piel de gallina terminé con un orgasmo auditivo y todo en cuestión de minutos gracias Rammstein por ustedes sigo viva”, fueron algunos comentarios de los internautas en Twitter

cuando sea el concierto de rammstein tendremos posibilidades de escuchar las nuevas canciones pic.twitter.com/LbK1XfBhOj — carmen🦇 (@lucidparade) March 8, 2022

1. El nuevo sencillo de Rammstein, "Zeit" (tiempo), suena más como un tema del proyecto solista de Till Lindemann, lo cual no es necesariamente malo.

De lo que logro entender de alemán, la letra va de lo que es la vida y la muerte y el inevitable correr del tiempo. pic.twitter.com/KxWsJSNHwz — Antonio NoMe de Bris 🍃 (@Antoniosaiyajin) March 10, 2022