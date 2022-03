Taylor Díaz le canta al amor con “Cibeles”, su más reciente sencillo

El cantante de origen veracruzano, Taylor Díaz presenta “Cibeles”, una canción que escribió inspirado por una vivencia personal. Esta vez, el joven combina sonidos del Pop de los años 80s con la época actual para darle un toque especial a su canción. En entrevista con Publimetro, Díaz compartió que “esta es una canción en la que él intenta conectar con el corazón de las personas”. Taylor confesó que esta canción la escribió principalmente “para el amor”, sentimiento que está experimentando actualmente en su vida personal.

"Cibeles" "Cibeles" portada de Taylor Díaz. / Foto: Cortesía.

“Cibeles para mí es una manera muy bonita de recordarle a la gente con la música que el amor es muy importante y creo que es algo que últimamente nos vendría bien”, mencionó el artista. Para saber más de su nuevo sencillo, Taylor contó que él quería que esta canción se sintiera atemporal y se pudiera escuchar en cualquier época. De la misma manera, el cantante explicó que “Cibeles” tiene sonidos electrónicos y que al mismo tiempo contiene sonidos de Pop.

El nuevo sencillo de Taylor Díaz está inspirado en el amor

Díaz platicó que durante la pandemia se dedicó a escuchar mucha música de los 80s y con ello se percató de que esta música “lo animaba”. “Es la historia de un niño que vendía chocolates al que yo conocí y me conmocionó mucho, nos hicimos amigos y me contó cosas de su vida y esto me generó mucha empatía”, dijo Taylor Díaz de la inspiración de video musical de la canción. Asimismo, el cantante mencionó que la historia del video se trata acerca de “un niño que está dibujando las cosas que quiere hacer en su vida”.

De su segundo álbum que saldrá este año, Taylor Díaz compartió que es un proyecto en el cual trabajó con mucho cariño y amor. “Este segundo disco para mí ha sido de mucha dedicación y es un álbum que viene a mostrar la transformación que yo he tenido en los últimos años”, aseveró Díaz. Algo importante que compartió Taylor fue que “siempre que hace una canción la hace para él” y por esto es muy exigente con la música que hace. Para concluir, el joven dijo que su gira musical comenzó hace dos semanas con shows en algunos estados de México, lo que es el inicio de su reencuentro con sus fanáticos en el escenario.