Tras confesar que ‘prefiere mujeres adolescentes’, repudian a Oceransky y cancelan su concierto

Edgar Oceransky cuenta que le gustan las menores de edad: Fui a España a dar unos conciertos, se me ocurrió hablar de una de mis preferencias, a mí me gusta la diversidad, ¿no? No tengo miedo, me gusta la diversidad pero mi preferencia más profunda son las adolescentes, ¿no? Que tengan todavía cara de ministerio público, sí, miren es mejor ir al bote por una chavita que por el alcoholímetro, sé lo que les digo. Y las muchachas ya ven, nombre bien feministas me decían *imitando el acento español* «pero es que tío, cómo es posible que te gusten las de 16» y yo de «a tu novio también le gustan nomás que no lo dejan en tu país, esa es la diferencia». Y esta canción se la escribí a una novia que tenía, el otro día me la encontré en el, ¿cómo se llama?, en el Facebook, me llegó una, ¿cómo se llama? una invitación, quieres ser amigo de… ah cabrón, es ella, ya creció entonces ya perdió el interés. Mira, debe tener, yo cuando la conocí tenía 15 años, yo evidentemente no, ahorita ella debe de tener como 23. No es lo mismo porque miren, con el tiempo las mujeres se van volviendo más ariscas cada vez, ¿no? Una chava la conoces a los 15 años y tú le propones lo que quieres y ella te dice «sí» o te dice «no», simple, las mujeres adolescentes son muy claras porque no están pervertidas, las mujeres grandes mientras más van creciendo «no» es «sí» y «no», menos, depende qué día te lo digan, con qué cara te lo digan, en qué momento del ciclo se encuentren y en qué situación te lo digan, entonces es como muy complicado, ¿no? Tú le preguntas a una muchacha «quieres conmigo?», tú esperas una respuesta monosilábica, la pregunta fue clara, ¿quieres conmigo? voulsez vous coucher avec moi, no? Entonces es sí o es no. A los 16 te dicen «sí» o te dicen «no», a los 25 empiezan «¿dónde estudiaste?, ¿cómo te apellidas?, ¿dónde trabajas?, ¿qué signo eres?, ¿ya leíste a Shopenhauer?» y dices, «para platicar tengo a mis amigos», tons se complican un poco la vida las mujeres más grandes. Yo me enamoré de ella porque todo era muy sencillo… hasta que creció, hasta que entendió el poder que tienen las mujeres sobre los hombres utilizando la parte más chiquita de su cuerpo, no entiendo todavía cómo tienen ese poder tan grande, claro después ellas van entendiendo, este wey me quiere cc… Una vez me dijo una «por cincuenta gramos de tocino quieres que *inaudible* y tenía razón, el caso es que mi relación con esa muchacha fue muy linda, porque yo le decía «la tiendita de pueblo» porque era chiquita pero tenía de todo. Una vez mi madre se sentó conmigo y me dijo «Edgar, tú te estás dando cuenta lo que estás haciendo? Eso es perversión y delito». Ahí yo le dije «pérate, delito probablemente», mi madre es abogada, entonces le dije «delito sí, pero esto no es perversión», yo estudié psicología en la UNAM, «esto no es perversión, esto es estimulación temprana», por cierto estoy dando un taller si saben de alguien que lo necesite tengo un taller que dura un mes, bueno, como 21 días, porque ya los otros días ya no.