Yordi Rosado da polémica respuesta al caso de Sasha y Luis de Llano

Yordi Rosado por fin dio su postura sobre el caso de Sasha Sokol, el cual se desató después de que el conductor publicara en su canal de YouTube un entrevista con el productor Luis de Llano.

En la conversación, De Llano admitió haberse enamorado profundamente de la interprete en una pequeña historia que duró un semestre. En ella intervinieron muchos factores, incluyendo la posición de la madre de Sasha.

La cantante rompió el silencio y contó su verdad. Foto: Instagram

“Sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito, tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada que ver, y nada que ver y se acabó. La mamá era tan inteligente, tan alivianada que obviamente dijo ‘oye no quiero que esté en tu casa más’ y dejó de venir a mi casa y también el día que Sasha se desencantó con ese momento, pues cambió nuestra relación completamente”, dijo Luis.

Estas declaraciones generaron que Sasha denunciar abuso por parte del productor, con quien sostuvo una relación cuando ella tenía 14 años y el 38.

¿Quién es Luis de Llano y qué dijo sobre su historia con Sasha? Instagram @sashasokolova / @luisdllanomacedo

Yordi Rosado responde a la polémica en entre Sasha y Luis de Llano

Yordi se convirtió en tendencia en redes sociales, y hubo quien lo señaló de ser cómplice al normalizar el amorío entre una menor de edad y un señor casi de 40 años. Además le pidieron que bajará la entrevista.

Después de permanecer algunos días callado, el conductor dio su postura, y a través de redes sociales.

“He pensado mucho en estos días la situación de la entrevista que le hice a Luis de Llano, y quiero comentarles varios puntos. Primero que respeto mucho lo que hizo Sasha y entiendo la situación. Ha habido personas que han pedido que se baje la entrevista, pero quiero explicarles que estás entrevistas tienen el objetivo de conocer a los personajes de diferentes ámbitos, y no sólo verlos de manera profesional”.

Y siguió, “es un espacio abierto donde intento contar historias sin juzgar, por eso busco que la persona se sienta cómoda. A partir de sus historias podemos todos reírno, reflexionar, hacer historia propi, espejearnos, muchas cosas. Ese es el objetivo por eso busco que las personas cuenten sus historias, y para poder lograr eso tengo que ser yo completamente imparcial, y no trata de juzgar, comentar o indagar más allá de lo que las personas quieran platicar”.

Rosado explicó que seguirá haciendo su trabajo y que le da gusto que sus entrevistas estén provocado que hablen de temas importantes.

“Siempre intento basar mis entrevistas en los valores con los que creí, los de la familia y personales, busco la información de cada personaje, y lo seguiré haciendo, para que ustedes tengan la última palabra”.