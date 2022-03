¿En qué ha quedado el caso de abuso sexual de la actriz Daniela Berriel?

Daniela Berriel, desde marzo de 2020, denunció que había sido abusada sexualmente por el primo de su entonces novio, Eduardo Ojeda, primo del actor Gonzalo Peña, pero ante la falta de respuesta de las autoridades decidió hacerlo público en 2021.

Además, había señalado a Gonzalo Peña como cómplice en el abuso sexual, pero luego de que el actor declaró a favor de la animadora y actriz, sus representantes legales, Javier y Alejandro Olea, informaron que se le había otorgado el perdón al oriundo de España.

Eduardo 'N' y Gonzalo Acusados de abusar de Daniela Berriel

Luego de esto, loa abogados de Berriel acusaron al estado de Guerrero por no dar el seguimiento necesario al caso por abuso sexual. Daniela aprovechó la oportunidad para expresar su indignación y molestia ante medios de comunicación. “Hoy les habla una mujer que está enojada con el gobierno de Guerrero. No están respetando mis derechos, los están violando”, comentó la también conductora en 2021.

“Eso me tiene bastante enojada”

También dijo que aún no se le ha permitido acceso a los peritos de su defensa a las pruebas genéticas que le hicieron a ella y a su agresor. “Les voy a hablar como víctima, es uno de los procesos más difíciles, y no se me permite entrar a esa muestra. De verdad eso me tiene bastante enojada”, indicó la actriz.

Pero a los pocos días la actriz informó que tenía que su presunto agresor podría salir en libertad por el poder que tiene la familia Ojeda. Y finalmente, Eduardo obtuvo su liberación el 10 de abril de 2021 debido a que presuntamente, las pruebas genéticas dieron negativo ante un abuso sexual.

Y apesar de que en junio, Gonzalo testificó a favor de Daniela para que le otorgara el perdón, sus declaraciones no fueron aceptadas por las autoridades que están encargadas del caso de la artista mexicana.

“Sería bueno que Gonzalo hiciera las cosas correctamente”

Hasta los momentos Daniela mantiene el amparo federal que presentó el pasado septiembre. Y desde entonces es representada gratuitamente por una nueva firma jurídica, luego de que Olea & Olea dejaran el caso cuando salió en libertad el acusado.

Durante una entrevista con el programa De Primera Mano, ahora espera a que le informen cuándo será su próxima audiencia. Y dijo que lo único que se ha hecho bien en el caso fue liberar a Peña: “Era algo injusto que le tuvieran una orden de aprehensión por un delito que él ni siquiera cometió; yo le otorgué el perdón, es un delito de querella donde se puede otorgar el perdón y la fiscalía todavía le tenía la orden de aprehensión”, comentó.

“Sería bueno que Gonzalo hiciera las cosas correctamente. Yo ya tengo su testimonio, él va a ser parte de mis testigos, pero creo que sería bueno que él hiciera las cosas correctamente. Sí me gustaría que saliera a dar la cara, hace ya un año que no se sabe nada de él y que no se ha dicho. Yo ya tengo, yo ya vi el video donde él testifica, pero creo que me ayudaría bastante que diera la cara”, concluyó.