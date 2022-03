Horacio Pancheri sale de su zona de confort y se convierte en policía en “Héroe de Lobby”

El personaje que el actor argentino Horacio Pancheri interpretará a partir del 18 de marzo en la obra “Héroe de Lobby” es el de “Alex”. En entrevista con Publimetro, el actor contó que se trata de un policía “que quiere ser el ejemplo a seguir de la sociedad y que quiere ser el héroe de los niños”. De la misma manera, Pancheri platicó que su personaje es todo un reto debido a que “Alex” es un hombre algo complejo pero dijo “es un personaje muy interesante para interpretar”. Por una parte, “quiere dar a conocer sus valores, pero por otro lado es un policía racista”. Conforme avanza la obra, “Alex” va experimentando una transformación, algo que podrán presenciar las personas que asistan al Teatro Rafael Solana a disfrutar de la puesta en escena.

Horacio Pancheri. Horacio Pancheri. / Foto: Cortesía.

Arturo Barba fue quien invitó al actor Horacio Pancheri a participar en ”Héroe de Lobby”, una producción llena de misterio. “Leí la obra y me encantó y le entré, por suerte no estaba con un proyecto ahora, entonces me puedo dedicar 100 por ciento a la obra”, compartió Pancheri. Lo que más le llamó la atención a Horacio fue el texto de la obra y como dato, este fue escrito por el cineasta y escritor estadounidense, Kenneth Lonergan. “Es un texto muy complicado de Kenneth Lonergan un dramaturgo norteamericano que estuvo nominado al Óscar y ganó por la película Manchester by the Sea, entonces cuando lo leí dije: qué complicado es esto pero qué interesante”, dijo el actor.

Pancheri regresa a los escenarios después de 5 años de ausencia

En la misma línea, Horacio mencionó que decidió salir de su zona de confort para interpretar a “Alex”. “Es un personaje complejo y es una historia muy compleja en donde no es nada fácil entender lo que está sucediendo”, comentó el argentino. Aunque Horacio Pancheri no comparte aspectos como el racismo con su personaje platicó qué método utiliza para lograr meterse en la piel de alguien tan diferente a él. “Para empezar no juzgo al personaje porque en el momento en el que yo juzgo a Alex ya no voy a poder hacer un buen trabajo, porque no me voy a animar, no me voy a atrever a ir más allá”, puntualizó Pancheri.

Elenco de "Héroe de Lobby". Elenco de "Héroe de Lobby". / Foto: Cortesía.

Para concluir, Horacio Pancheri agregó que se siente “muy emocionado y contento de volver al teatro y de estar en contacto con el público”. Asimismo, el argentino dijo que lo que más disfruta de hacer teatro es “poder tomarse el tiempo de preparar un personaje”. “Me siento feliz al estar frente al público, me siento afortunado de tener trabajo y de hacer reír a las personas, emocionarlas y que se lleven un mensaje”, finalizó Pancheri.