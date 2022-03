Huecco hace historia al grabar el primer criptoclip del mundo de su sencillo “Bajo tu piel”

El cantante español Huecco se ha adelantado a lo que vendrá en un futuro para el mundo de la música y para el mundo en general, los bitcoins. Aunque desde hace unos años ya existe esta divisa digital todavía no es tan utilizada por muchas personas. Por ello Huecco decidió innovar y grabó el primer video musical financiado con criptomonedas de la mano de la empresa Coinmotion. En entrevista con Publimetro el artista explicó que “Técnicamente Bajo tu piel es el primer video financiado íntegramente con bitcoin, pues se pagó a todos los maquilladores, camarógrafos y a todos lo que trabajaron en el video con esta divisa”.

Acerca de cómo se le ocurrió la idea de hacer financiar el video musical de su canción “Bajo tu piel” de esta manera el cantante comentó que “él era inversionista de Coinmotion y fue en 2021 cuando se percató que había muchas empresas de criptomonedas”. “Está habiendo un movimiento de patrocinio sobre todo en deporte donde yo detecté que faltaba la parte musical, entonces como músico lo propuse y les encantó la idea de hacer el primer criptoclip del mundo”, platicó Huecco.

El cantante español está viendo hacia el futuro

Asimismo, el español comentó que “siente que se ha adelantado un poco a la época”. “Aún no es algo muy novedoso y no creas que fue tan fácil porque lógicamente la gente quería cobrar en euros, pero al final aceptaron y se abrieron su monedero en bitcoin y cada uno cobró de esa manera”, relató el artista. Es importante mencionar que además Huecco sacó a la venta los boletos de la gira musical de su nuevo disco titulado: “XV Aniversario”, por medio de criptodivisas. “Es algo novedoso porque las grandes empresas de boletos todavía no están en esto”, añadió el artista.

Huecco. Huecco. / Foto: Cortesía.

El cantante explicó que cuando una persona recibe un pago por medio de bitcoins tiene dos opciones: pasar la criptodivisa a pesos y cobrar los honorarios o dejar ese dinero en bitcoin como una inversión. “El bitcoin en 2020 estaba en 10 mil dólares y esta mañana está en 39 mil dólares y es verdad que en el medio plazo ha subido mucho su valor”, mencionó Huecco. Finalmente del video el artista dijo sentirse “muy orgulloso porque es un video histórico”, el cual considera ”el mejor video de su carrera en cuanto a imagen”.