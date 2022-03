‘Mi fortuna es amarte’: David Zepeda revela si ‘Natalia’ y ‘Chente’ serán felices

David Zepeda suele darle gracias al “jefe de jefes (Dios)” cuando ingresa al set de grabación y cuando termina un proyecto. El actor mexicano se ha vuelto un rostro muy querido en la pantalla chica y compartió con Publimetro cómo es llevar el ego, la fama y los rumores en el medio artístico. Este domingo se transmite el final de Mi fortuna es amarte.

¿Cuál fue la mayor sorpresa en este proyecto?

— Primero que nada estoy agradecido enormemente con el público, porque cuando uno inicia un proyecto -evidentemente- uno tiene la ilusión de que a la gente le guste, se identifique con los personajes y nunca imaginamos el éxito que iba a tener esta telenovela, el impacto en el corazón de la gente, eso me llena de satisfacción.

[ Únete al #RetoUnMillónDeKilos y vive sanamente ]

¿Chente generó reflexiones sobre la paternidad responsable?

— Chente tenía unas bases muy importantes, eso se transformaba hacia su hijo, hermanos y hacia su primera esposa en los primeros capítulos; luego conoce a Natalia (Susana González), para iniciar una nueva relación. En esos tiempos en los que hay ciertas marchas de las mujeres, que las entiendo totalmente, hay un gran respeto y amor también, es importante destacar que hay hombres que sacan adelante a su familia y, a veces por circunstancias de la vida, ellos se encargan de los hijos”.

Carmen Salinas falleció durante las grabaciones, ¿cómo superar ese momento?

— En el tema de la señora Carmen Salinas fue muy doloroso y muy triste haberla perdido, pero al mismo tiempo me pongo a pensar que la señora tuvo una vida hermosa, plena amaba su carrera familiar y al público. Cuando tienes el llamado del de allá arriba (Dios) solo queda verlo. Yo la admiré mucho por el gran ser humanos que es y fue, con eso me quedo siempre, porque ayudaba a quién más lo necesitaba.

Con 26 años de carrera, ¿cómo defiendes tu vida personal en un medio tan vulnerable?

– Soy muy hogareño, me encanta el ejercicio, el deporte, mi familia y estar cercano a mis amigos. No me complico en ese sentido, en lo absoluto. Creo que es parte de mi carrera el que existan -de repente- por ahí sorpresas con notas que salen, pero disfruto mi vida y trabajo. Mi vida privada es sagrada, tampoco es que haya muchas cosas que ocultar o descubrir (risas) pero sí disfruto la privacidad.

Vicente Fernández: ‘El último rey’ se estrenará pese a las disputas legales

¿Haces algún ritual cuando inicias o terminas un proyecto?

— Mi mayor ritual es siempre encomendarme al jefe de jefes que está allá arriba y a la Virgencita de Guadalupe, siempre les encargo mucho mis personajes, que mantengamos la armonía en el set y la salud, ese es mi mayor ritual. Todos los días doy gracias a Dios y a la vida, eso me ha funcionado.

“Espero que se haga justicia, no se pierdan el desenlace que es muy sorpresivo con mucha acción, emociones fuertes y hay justicia de la buena” — David Zepeda

Lo que viene para David Zepeda

(LAS CLAVES)

Final. “Fueron seis meses de mucho amor hacia nuestro trabajo, de respeto al público, de hacer personajes complejos que marcaron de alguna manera la historia y que llegaron a la genet, fueran buenos o malos. Esperando que la gente disfrute este gran desenlace, que llega a su fin este domingo”, señaló David Zepeda.

Noticia. El actor mexicano adelantó que pronto se dará a conocer otro proyecto que lo tiene muy emocionado, “viene una gran sorpresa con el favor de Dios, es un súper proyecto con una gran historia, pero no puedo decir porque eso lo anunciarán pero me tiene muy ilusionado el seguir interpretando personajes inteligentes”.

¿Cuándo y dónde se transmite el final de Mi fortuna es amarte?

13 de marzo a las 20:30 horas, por Las Estrellas.

PUBLIMETRO TV: