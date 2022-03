Paulina Goto muestra su apoyo a Sasha Sokol y es cuestionada sobre la relación que tuvo con el productor Pedro Damián

La actriz mexicana de 30 años, Paulina Goto, asistió al evento 31 mujeres que amamos de la revista Quién, en el cual, fue cuestionada acerca de la situación que se suscitó hace un par de días entre Sasha Sokol y el productor Luis de Llano, donde la integrante de Timbiriche alzó la voz e hizo una denuncia pública sobre la relación abusiva que tuvo con Luis de Llano. Goto también reveló que en abril de este año comenzará las grabaciones de la tercera temporada de la serie para Netflix Madre Solo hay Dos, donde comparte pantalla con Ludwika Paleta.

Paulina Goto apoya a Sasha Sokol tras lo sucedido con Luis de Llano y es cuestionada sobre la relación que tuvo con el productor Pedro Damián. / Foto: Getty Images (John Parra)

Paulina Goto muestra su apoyo a Sasha Sokol tras lo sucedido con Luis de Llano

La actriz mostró su apoyo a Sasha Sokol y agregó que cada mujer tiene que vivir el proceso a su manera y nunca hay que presionarla a hablar “Si, la apoyo y me parece muy valiente de su parte salir a hablar después de tanto tiempo, creo que cada quien tiene su proceso y es algo muy personal, que no hay que presionar y que chido porque todas estas mujeres que han salido a contra sus historias pues de alguna forma hacen que las demás no nos sintamos solas, ninguna mujer esta exenta de la violencia de género”.

Paulina Goto es cuestionada sobre la relación que tuvo con el productor Pedro Damián

Después de esto, le preguntaron sobre sí ella vivió algo similar con el productor Pedro Damián ya que hace un par de años cuando ella tenía 18 años y el 56, mantuvieron una relación “Sí, yo no voy a hablar de eso, me da mucho gusto que Sasha haya hablado, que cuente su historia, es motivador, pero eso es muy personal” además un reportero agregó que con esta noticia su nombre comenzó a resurgir “Siempre lo fue, yo estaba muy chica, era mi primera experiencia haciendo televisión, no fue una etapa fácil, hoy estoy tranquila y no me interesa remover, hablar y salir a dar explicaciones y es un decisión muy personal, cada quien cuando este lista que salga a contar su historia”.