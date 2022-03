Premios BAFTA 2022 ¿Dónde ver en vivo? Lista de nominados y ganadores

Los Premios BAFTA 2022, que hacen honor a lo mejor del cine británico e internacional, se llevaron a cabo el domingo 13 de marzo desde el Royal Albert Hall de Londres y fueron presentados por la Academia Británica de Artes Cinematográficas y Televisivas. Dicha entrega de premios fue conducida por la actriz Rebel Wilson.

La actriz australiana Rebel Wilson. Premios BAFTA 2022 ¿Dónde ver en vivo? Lista de ganadores. / Foto: Joel C Ryan / Invisión / AP (Joel C Ryan/Joel C Ryan/Invision/AP)

Diseño de producción

Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos (Dune)

Documental

Summer Of Soul

Guión original

Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

Guión adaptado

Siân Heder (CODA)

Mejor película británica

Belfast

Actor secundario

Troy Kotsur (CODA)

Película no en inglés

Drive My Car

Diseño de vestuario

Jenny Beavan (Cruella)

Actriz de reparto

Ariana DeBose (West Side Story)

Premio EE Rising Star (público)

Lashana Lynch

Debut destacado de un escritor, director o productor británico

Jeymes Samuel (The Harder They Fall)

Reparto

Cindy Tolan (West Side Story)

Maquillaje y peinado

Linda Dowds, Stephanie Ingram, Justin Raleigh (The Eyes Of Tammy Faye)

Banda Sonora Original

Hans Zimmer (Dune)

Sonido

Mac Ruth, Mark Mangini, Doug Hemphill, Theo Green, Ron Bartlett (Dune)

Edición

Tom Cross, Elliot Graham (No Time To Die)

Cinematografía

Greig Fraser (Dune)

Efectos visuales especiales

Brian Connor, Paul Lambert, Tristan Myles, Gerd Nefzer (Dune)

Cortometraje Británico

Cherish Oteka (The Black Cop)

Cortometraje británico de animación

Jordi Morera (Do Not Feed The Pigeons)

Actriz principal

Joanna Scanlan (After Love)

Director

Jane Campion (The Power Of The Dog)

Actor principal

Will Smith (King Richard)

Película animada

Encanto