La actriz y productora Eva Longoria Bastón de 46 años de edad, actualmente se encuentra grabando la serie Searching for Mexico para la nueva plataforma de streaming CNN Plus, con la cual presentará los platillos típicos de México, pero con una mirada diferente, ya que se pretende mostrar la gastronomía y cultura del país, por eso mismo, la actriz se encuentra en el país antes mencionado y no perdió la oportunidad de tomarse fotos con sus fans e incluso acudió a varios puestos de comida para realmente probar un poco de la gastronomía mexicana.

La actriz Eva Longoria es captada comiendo tacos en un mercado de Monterrey. / Foto: Getty Images (Matt Winkelmeyer/Getty Images)

El pasado 11 de marzo, la actriz se trasladó hasta Monterrey donde fue captada en un Mercado, pero eso no es todo, ya que, no perdió la oportunidad de comerse unos tacos, cabe recalcar que esta información fue compartida por una usuaria en Instagram quien agregó la descripción “La posibilidad de uno en un millón de encontrarte a Eva Longoria en el Mesón Estrella (mercado de abastos de Monterrey) y me tocó.” Asimismo, varios comerciantes que también captaron a Longoria revelaron que la actriz fue muy amable y atenta con todas las personas que le pidieron una foto.

Eva Longoria en Jalisco

En febrero de este año, Longoria visitó Jalisco donde también aprovechó la visita para afinar detalles sobre la marca de tequila Casa Del Sol Tequila, de la cual es co-fundadora, para dar a conocer este nuevo proyecto, la actriz compartió el siguiente comunicado “Asociarnos con CNN en una expedición culinaria por todo México es un sueño hecho realidad. Estoy muy orgullosa de mis raíces mexicano-estadounidenses y no veo la hora de traer las gemas ocultas de México al mundo a través de Searching for Mexico”. Aún se desconoce si este nuevo show verá la luz este año, pero sin duda, se cree que Eva y todo el equipo de producción visiten otros estados del país.