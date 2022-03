Todos los detalles importantes del tráiler de la temporada 3 de The Boys

El tráiler de la tercera temporada de The Boys ya está aquí, y con él llegaron muchas escenas de acción, momentos controversiales y cómicos, además de una gran intriga por algunas escenas presentes en él. Y es que en el clip de casi dos minutos se ven todo tipo de detalles, algunos más importantes que otros.

La tercera temporada de The Boys llegará el 3 de junio para presentar la nueva lucha de este grupo de renegados contra los superhéroes corruptos de este universo, en donde no solo deberán combatir contra The Seven liderados por Homelander, sino también nuevos y viejos peligros independientes de esta organización.

Escenas destacadas del tráiler de la temporada 3 de The Boys

Butcher va a tomar el Compuesto V

Captura de pantalla / YouTube

Como se adelantó anteriormente en un póster lanzado hace un par de días, Billy Butcher nivelará el campo de juego contra los Super en la temporada 3 al mejorarse con el Compuesto V, la droga que le otorga poderes a los humanos, entre ellos ojos láser y fuerza sobrehumana.

Si bien puede parecer fuera de lugar para el programa, dado su odio hacia ellos, Butcher y el resto de su equipo dosificaron regularmente el Compuesto V en los cómics para mantenerse al día con los Super contra los que estaban luchando.

Black Noir vuelve a la acción

Captura de pantalla / YouTube

En la temporada pasada, Black Noir sobrevivió luego de ingerir una barra de almendras causando un efecto alérgico en él, pero quedó en estado vegetativo. Un episodio de Seven on 7 luego confirmó que se había recuperado y estaba de vuelta en acción, por lo que lo vemos varias veces en el tráiler.

Hughie sigue con Los Muchachos

Captura de pantalla / YouTube

Al final de la temporada 2 de The Boys, Hughie tenía grandes esperanzas de comenzar a vivir una vida normal de nuevo, una con menos sangre.

Sin embargo, en el tráiler vemos a Kimiko romper el brazo de Hughie mientras Butcher toma tranquilamente un sorbo de una bebida. Es poco probable que veamos a Hughie caminando por el resto de la temporada con un brazo roto, por lo que esto puede insinuar que también tomará el Compuesto V.

Un vistazo a Crimson Countess

Captura de pantalla / YouTube

Durante un breve momento se ofrece un vistazo a Crimson Countess de Laurie Holden. Un episodio de Seven on 7 confirmó previamente que trabaja en una atracción en Vought Land, donde canta en un musical llamado Soldier Boy, Ahoy!

El tráiler parece confirmar esto ya que ella se ve en dicho parque de atracciones haciendo explotar una figura de Homelander con sus poderes.

Ryan está de vuelta

Captura de pantalla / YouTube

Parece que veremos el regreso de Ryan, el hijo de Homelander y Becca, esta temporada. Y es posible que venga con un arco de venganza luego de que su padre matara a su madre. Y con unas capacidades similares a las de él, el controvertido héroe debe cuidarse.

Una episodio musical

Captura de pantalla / YouTube

“¿Cuál es el punto de la vida sin bailar?”, comentó Frenchie a Kimiko en medio del final de la temporada 2 de The Boys después de que ella le pregunta si él sabe bailar. Al final del episodio, cuando los chicos se separan, estos dos se van juntos. Frenchie toma la mano de Kimiko y él la gira a su salida.

A propósito de esto, en el tráiler se les muestra bailando juntos en lo que parece ser un musical debido al apartado visual, la coreografía y los bailarines de fondo.

Soldier Boy al estilo Capitán América

Captura de pantalla / YouTube

Jensen Ackles se unirá al elenco de The Boys para la temporada 3 como el Super conocido como Soldier Boy. Se muestra varias veces a lo largo del tráiler, incluida una escena que podría ser una imagen de archivo del pasado, una escena en la que recibe un puñetazo en la cara y otra en la que está luchando contra los soldados.

Sin embargo, también hay una breve escena de él al final, que muestra a Soldier Boy sin camisa con el cabello desordenado y una barba tupida, indicando que estaba en suspensión criogénica antes de la temporada 3.

