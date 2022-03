El trabajo caritativo del Príncipe Harry y Meghan Markle en los últimos tiempos

Segundo tabloide britânico, o príncipe teria ficado desconfortável com o filme sobre sua mãe (Karwai Tang/Foto: Reprodução/WireImage)

El príncipe Harry y Meghan Markle siempre han sido defensores de ayudar a su prójimo. La caridad ha jugado un papel muy importante en su relación, tanto cuando eran miembros de alto rango de la familia real británica como desde que anunciaron su decisión de dar un paso atrás en enero de 2020.

Harry organizó los primeros Invictus Games en 2014, dos años antes de que él y el ex alumno de Suits se conocieran, con el objetivo de recaudar dinero para ayudar a los veteranos heridos, lesionados o enfermos y, al mismo tiempo, permitirles competir en varios eventos deportivos de estilo paralímpico.

En enero de 2020, los duques de Sussex comenzaron a implementar su organización sin fines de lucro Archewell. En ese momento, el sitio presentaba una nota de Harry y el nativo de California explicando su objetivo para la organización. “Creemos en lo mejor de la humanidad. Porque hemos visto lo mejor de la humanidad. Hemos experimentado compasión y amabilidad, tanto de nuestras madres como de extraños”, decía el mensaje.

En noviembre de ese mismo año, Harry se ofreció discretamente como voluntario para una organización benéfica para veteranos en Compton, California, llamada Walker Family Events Foundation. La organización, que ayuda a los veteranos y sus familias que enfrentan la falta de vivienda, compartió dos fotos de la realeza ayudando a empacar y entregar alimentos a los necesitados.

En febrero de 2021, Genesis Women’s Shelter & Support en Dallas recibió una donación de Harry y Meghan a través de la Fundación Archewell. La donación se produjo después de que Texas se vio afectada por un clima helado y nevado que devastó algunas áreas, incluida Dallas.

Meses después de que se anunciara que Archewell trabajaría con World Central Kitchen para construir cuatro Centros de Ayuda Comunitaria en el Caribe, el primer centro se completó en febrero de 2021. Luego la pareja celebró el segundo cumpleaños de su hijo en mayo de 2021 y le pidió a cualquiera que estuviera dispuesto a hacer una donación en su honor para la atención médica en comunidades desatendidas.

Tras lanzar su libro para niños, The Bench, en junio de 2021, Meghan anunció que ella y Harry donarían 2000 copias del libro a escuelas, bibliotecas y más. Archewell también se ha asociado con la organización sin fines de lucro First Book para distribuir el libro en todo el país, así como con la Fundación Loveland para brindar recursos asequibles de salud mental a las mujeres negras, financiando sus sesiones de terapia para aquellos que de otro modo no podrían permitirse el lujo de ver a un consejero.