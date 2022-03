“El último rey: el hijo del pueblo”, Televisa tramita un amparo para transmitir la bioserie de Vicente Fernández

Conforme con el medio mexicano “El Universal”, Grupo Televisa pidió un “amparo en contra de las medidas legales” que la familia de Vicente Fernández impuso a la televisora para evitar la transmisión de la bioserie, “El último rey: el hijo del pueblo”. Y es que fue el 12 de marzo cuando se difundió un comunicado por parte del abogado de la familia Fernández llamado Marco del Toro, en el cual ordenaban a TelevisaUnivisión “no reproducir la bioserie” del “Charro de Huentitán”.

Acerca del amparo de Televisa, “El Universal” informó que esta fue realizada en “el juzgado Décimo Séptimo de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México”, no obstante, esta no ha sido aprobada todavía. El motivo por el cual no ha sido aprobado es debido a que el documento “contiene imprecisiones que el juez pidió aclarar”, para lo cual Televisa cuenta con cinco días para enmendarlo.

Pese a prohibiciones ayer se estrenó la bioserie de Vicente Fernández

Cabe resaltar que aunque se le prohibió a la televisora o a cualquier persona involucrada promocionar la serie, la nueva fusión de TelevisaUnivisión la estrenó el día de ayer por “El canal de las estrellas”. Por medio de una publicación de Instagram de la cuenta oficial de Televisa Espectáculos, Pablo Montero, quien interpreta a Vicente Fernández en la serie mandó un mensaje a Doña Cuquita diciendo: “Yo a ella la quiero, la adoro, la respeto y sabe que cada escena que me llega Juan y yo la supervisamos y tiene que quedar siempre como un rey como lo que es y como lo que va a seguir siendo”.

Juan Osorio estuvo a un lado de Pablo Montero mientras dio sus declaraciones y de la misma manera, Montero dijo: “Para todos los que nos dedicamos a cantar, a bailar, Vicente Fernández es un ejemplo de vida muy impresionante”. “Doña Cuquita debe de estar tranquila de que estamos haciendo todo con mucho respeto y mucho amor como el que le tengo”, añadió Montero.