Olga Tañón revela la razón por la que se sometió a su reciente operación

Olga Tañón ha roto el silencio y ha decidido arrojar algo de luz sobre su más reciente operación, la cual llevó a cabo en 2021. Esto hizo que la cantante luciera una figura esbelta, quitándose alrededor de 50 libras, es decir alrededor de 22 kilos, algo que no pasó desapercibido en las redes sociales. Y si bien había mantenido un bajo perfil en relación a este tema, la puertorriqueña decidió que era tiempo que sus seguidores conocieran qué la motivó.

Durante el último trimestre del 2021, Olga Tañón mostró un gran cambio a través de sus redes sociales al compartir varias fotos y videos en donde se podía ver que su figura indudablemente lucía más esbelta. Y si bien la intérprete de “Yo por ti” reveló que se había sometido a una cirugía, no quiso ahondar en muchos detalles al respecto.

¿Por qué Olga Tañón se sometió a una cirugía?

A través de una entrevista con la revista People, Olga Tañón se abrió por completo en lo que respecta a su más reciente operación, revelando varios detalles de ella, desde los motivos que la llevaron a someterse a esa intervención hasta cómo se sintió durante y después de la misma.

A propósito de su motivación, la cantante reveló que tomó la decisión de hacerse la cirugía bariátrica no solo pensando en su figura y su apariencia, sino más bien en su salud, admitiendo que durante el año de cuarentena en 2020 llegó a aumentar cerca de 200 libras, es decir alrededor de 90 kilos.

“Tomé una decisión basada principalmente en mi salud, la cual me ha brindado mucha satisfacción porque me ha hecho sentir que podré disfrutar esta etapa de vida sintiéndome muy contenta cuando me miro al espejo. Fue una decisión pensada, consultada y valiente”, admitió Tañón a la revista People.

También dejó saber que tuvo un gran apoyo de su familia y de varias personas allegadas durante y después del proceso: “Es una seguridad increíble cuando sabes que tienes una familia que te apoya en todos los aspectos en tu vida. Si este es un poder, soy superpoderosa”.

“Agradezco estar con salud y bienestar, no solamente el mío, sino también el de mis seres amados”, acotó.

Su cirugía se convirtió en una lección de vida

Además de ayudar a mejorar su salud y su figura, Olga Tañón también comentó que esta intervención le ha servido como una lección de vida tanto para ella como para las personas que la rodean, refiriéndose a su peso extra como un obstáculo en su vida que no iba a dejar que la venciera.

“El rendirme no es una opción para mi. Esto no significa que no consiga obstáculos o situaciones adversas, pero las supero con voluntad y no pierdo los objetivos trazados”, comentó la puertorriqueña.

También agregó que esto lo hizo pensando en sus hijos, Gabriela de 24 años, Indiana de 19, e Ian de 14, para que vieran un buen ejemplo de su mamá, no solo a nivel de salud sino en lo que respecta a constancia:

“Como madre tengo que ser un pilar para ellos, yo creo que no existe una inspiración más grande que saber que en muchas áreas y en diferentes etapas dependen de tí, te necesitan y buscan una seguridad en mí”.

“La vida es de altos y bajos, trae consigo cosas positivas y negativas, por eso se llama vida. Yo continúo viviendo mi vida de la mejor manera posible, las cosas que tenga que arreglar las arreglo, las cosas que tenga que sacar las saco, y las cosas que haya que valorar las valoro”, concluyó la intérprete.

Te recomendamos en video: