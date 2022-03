Oscar 2022: Rey Richard, ¿de qué trata y dónde verla?

Con la entrega de los premios Oscar cada vez más cerca, las películas nominadas a esta prestigiosa ceremonia comienzan a tener cada vez más relevancia, en especial aquellas que han logrado abrirse paso para la categoría de Mejor Película, como en el caso de “Rey Richard”, quien también ha figurado en otras cinco.

Y con la posibilidad de conseguir varios galardones, muchas personas buscan indagar más al respecto para saber de qué se trata, qué actores figuran en ella y dónde pueden verla antes de que se lleve a cabo la ceremonia para poder tener una idea en relación al filme y las categorías a las que está nominado.

¿De qué trata Rey Richard?

La película dirigida por Reinaldo Marcus Green y producida y protagonizada por Will Smith se trata de un drama deportivo biográfico que sigue a Richard Williams (Will Smith), entrenador y padre de las superestrellas del tenis Venus y Serena, mientras dirige a las jóvenes hacia su debut profesional a principios de los años 90.

Decidido y excéntrico, Richard lucha por superar los muchos obstáculos en su camino: su falta de recursos, el esnobismo y el racismo de un establecimiento de tenis, los peligros de las calles de Compton donde viven, y sus propios miedos e impulsos dominantes. Y tal y como la historia lo ha demostrado, su visión se hace realidad y ellas se convierten en dos de los mejores tenistas de todos los tiempos.

Rey Richard ha sido clasificada por varios críticos como una producción “de la vieja escuela”, donde el punto más fuerte recae en los hombros de Smith. La historia de la vida real es inspiradora, y el papel depende del enorme carisma personal del actor, al tiempo que le exige transformar su discurso y su porte en los de otra figura famosa.

Además, una de las ventajas de este filme es la manera en que muestran al propio Richard Williams y a su familia en la película, ya que pasa de enfocarse en una historia de dos mujeres enormemente influyentes y exitosas a una sobre el hombre que controlaba obsesivamente cada detalle de sus primeras vidas, y no era tímido a la hora de tomar el crédito por sus logros.

¿Dónde puede verse Rey Richard?

En Latinoamérica, Rey Richard está disponible para verla vía streaming desde el 7 de enero a través de la plataforma digital HBO Max.

En Estados Unidos también se encuentra disponible en el mismo servicio, además de poder ser alquilada en Amazon, Vudu y Apple TV +, al igual que muchas otras películas nominadas a los premios Oscar.

Las nominaciones de Rey Richard

Como ya se ha mencionado anteriormente, el filme ha figurado en seis categorías dentro de los premios Oscar, incluida Mejor Película junto a “CODA”, “Don’t Look Up”, “Drive My Car”, “Dune”, “Belfast”, “Licorice Pizza”, “Nightmare Alley”, “The Power of the Dog” y “West Side Story”.

Will Smith también se posiciona como uno de los favoritos dentro de la categoría de Mejor Actor, compitiendo con Javier Bardem en “Being the Ricardos”, Benedict Cumberbatch en “Power Of The Dog”, Andrew Garfield en “Tick, Tick...Boom!” y Denzel Washington con “The Tragedy Of Macbeth”, siendo esta una de las más reñidas de la premiación.

Por su parte, Aunjanue Ellis busca darle un premio a la película figurando en Mejor Actriz Secundaria, junto a Jesse Buckley en “The Lost Daughter”, Ariana DeBose de “West Side Story”, Kirsten Dunst en “The Power of the Dog” y Judi Dench en “Belfast”.

También está presente en la categoría de Mejor Edición, compitiendo con otras grandes producciones como “Don’t Look Up”, “Dune”, “The Power Of The Dog” y “Tick, Tick...Boom!”.

La música también se apodera de este filme en la categoría de Mejor Canción Original, participando con “Be Alive” a cargo de Beyoncé Knowles-Carter, “Dos Oruguitas” de “Encanto” producida por Lin-Manuel Miranda, “Down To Joy” de Belfast por Van Morrison, “No Time To Die” de la película homónima a cargo de Billie Eilish y Finneas O’connell y “Somehow You Do” de “Four Good Days” por Diane Warren.

Finalmente, en Mejor Guion Original Rey Richard se enfrenta con “Don’t Look Up”, “Belfast”, “Licorice Pizza” y “The Worst Person in the World”.

