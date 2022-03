Pete Davidson y Kanye West: Los mensajes que comprueban que no hay intenciones de mejorar su relación

La controversia alrededor de Kim Kardashian parece no tener final, tras obtener los papeles de divorcio y con ello recuperar su nombre de soltera, ahora son Kanye West y Pete Davidson quienes han dado de qué hablar tras un intercambio de mensajes que deja en evidencia que habrá drama para rato.

Aunque la relación entre la empresaria y el comediante era más que evidente pese a que ninguno había ofrecido una confirmación oficial, no fue hasta hace pocos días que finalmente Kim compartió con sus más de 290 millones de seguidores en Instagram una fotografía junto al hombre que conquistó su corazón hace varios meses atrás.

A pesar que tanto Kanye como Kim ya disfrutan de nueva relación tras vivir ocho años como esposos, desde hace varias semanas el cantante no ha parado de publicar a través de sus redes sociales indirectas para la socialité y su nuevo amor; una situación que Pete Davidson no toleró así que decidió enfrentarlo.

“Ey, aquí Skete, ¿puedes parar un segundo y calmarte? […] Kim es literalmente la mejor madre que he conocido”, escribió Pete. “Lo que hace por esos niños es increíble y tienes tanta suerte de que sea la madre de tus hijos. He decidido que no voy a dejar que nos trates de esa manera y ya no me voy a callar. Madura de una p*** vez”, dijo el comediante de 28 años a West.

“Oh estás blasfemando… ¿En dónde te encuentras”, le respondió Kanye al integrante de Saturday Night Live, quien no dudó en decirle: “En cama, con tu esposa” junto a una fotografía en la que sale acostado.

En varias oportunidades West lo invita al oficio del domingo, la ceremonia religiosa que el exesposo de Kim celebra semanalmente. Sin embargo, Pete le dice para reunirse en el BHH (siglas que presuntamente corresponden al Beverly Hills Hotel).

“Podemos comer y hablar en mi habitación, en privado. De hombre a hombre”, expresó Davidson. “Lo que le estás haciendo a tu familia es peligroso y los vas a marcar de por vida. Por favor maneja estos asuntos en privado, hermano te lo ruego”, agregó.

Aunque hay partes de los mensajes que no se leen claramente, no pasó desapercibida la fuerte indirecta del intérprete de “Donda”, quien le dijo: “Feliz de ver que estás fuera del hospital y rehabilitación”, una sarcástica referencia sobre las múltiples oportunidades en las que el comediante ha tenido que tratar sus adicciones.

Finalmente Pete le ofreció ayuda al exesposo de su novia: “Yo también lucho con cosas mentales. No es un viaje fácil, ya no tienes que sentirse así”.

“No tienes idea de lo amable que he sido contenido a pesar de tus acciones hacia mí. He impedido que SNL (Saturday Night Live) hable o se burle de ti”, le escribió por último Davidson a Kanye, quien no ha demostrado el más mínimo interés en dejar que su exesposa siga adelante.

