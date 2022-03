Harry Styles se escribe con desconocido pensando que era Rosalía

A pocos días del lanzamiento de Motomami, la nueva producción discografica de Rosalía, la cantante española no perdió la oportunidad de promocionar el polémico álbum frente a las cámaras de la NBC en el famoso programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

El próximo 18 de marzo el nuevo disco de la intérprete de 28 años conocerá luz con un total de 14 temas que los fanáticos esperan con ansias.

Durante su paso por el talk show internacional, Rosalía además de hablar sobre algunos detalles del disco y los próximos proyectos que tiene en mente, no dudó en mencionar un chistoso episodio que vivió Harry Styles en el que se ve involucrada.

Antes de contar la cómica anécdota, la cantante de “Con altura” hizo la salvedad que cambia con mucha frecuencia su número de celular con la intensión de no tener tanta distracción al momento de trabajar.

Sin embargo, desconocía por completo que al cambiar de número, el anterior le sería asignado a otra persona, lo que le causó mucho asombro cuanto se enteró.

“Mis amigos pensaban que me estaban enviando mensajes de texto y estaban enviando mensajes de texto a personas al azar”, expresó la cantante.

Uno de esos amigos es Harry Styles, quien con ilusión le escribió para manifestarle lo mucho que le gusta una de sus canciones y recibió mensajes confusos.

Durante el programa, Rosalía sacó su celular y le mostró a Jimmy la captura de pantalla que le envió el cantante británico a través de mensajes internos de Instagram. “Tus mensajes me confunden”, le dijo Harry.

Luego de decirle que la canción “Dolerme” era hermosa, Harry Styles se percató que no estaba hablando con su amiga por las incoherentes respuestas que recibió posteriormente.

“Es muy bonita (la canción)”, escribió Styles y a los segundos le contestaron “Lo sé cariño”, a lo que él contestó “La amooo” y recibió de vuelta un “Te amo”. Hasta ese momento Harry siguió con normalidad la conversación y le dijo “Yo tambiéeeen”.

Sin embargo el último mensaje si lo descolocó y es la parte más gracioso de la historia: “Jajaja, perdona, estás equivocado, no sé quién eres. Este teléfono pertenecía a otra persona antes y es mi número ahora. No me molestes más. Buenas noches, gracias”.

La cantante española disfrutó enormemente contarle la chistosa anécdota a Jimmy y a la audiencia presente, quienes a través de risas y aplausos no pasaron desapercibidos.

