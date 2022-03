¿Qué dijo Sergio Mayer sobre la acusación de abuso que recibió Luis de Llano Macedo?

La semana pasada la exintegrante de Timbiriche acaparó todas las miradas con un testimonio que le erizó la piel a más de uno, sobre todo al saber que durante cuatro años Luis de Llano Macedo sostuvo una relación con una menor de edad, a quien le llevaba 25 años de diferencia.

“¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. Lo que sí sé, es que las cosas que vives te marcan para siempre”, expresó Kosol tras 33 años de haber terminado con el productor.

Luego de compartir un detallado comunicado a través de sus redes sociales, la cantante mexicana ha recibido el apoyo de un sinfín de personalidades del medio artístico. Sin embargo, en las últimas horas Sergio Mayer ha causado controversia al manifestar su posición “neutral” ante lo ocurrido.

Durante una entrevista en “Venga la alegría”, el político mencionó el gran cariño que le tiene a Luis de Llano Macedo, quien a lo largo de su carrera lo ayudó en múltiples oportunidades.

“Con Luis ha sido siempre la amistad laboral y obviamente le debo mucho a Luis en mi carrera, fue un gran productor y creador de muchos conceptos”, expresó.

Por otro lado, Sergio aseguró que no le consta lo declarado por Sasha Sokol, por lo que prefiere no emitir ninguna opinión ya que lo considera irresponsable de su parte; una posición que los internautas han criticado por “tibia”.

“Yo creo que solamente él y Sasha, porque lo vivieron, tienen derecho a opinar al respecto”, mencionó. “Si hay pues alguna anormalidad en la relación que ellos llegaron a tener, yo creo que eso lo tienen que ver y aclarar ellos”, agregó.

Por su parte, Sergio Mayer habló sobre el respeto que siente por Sasha y aseguró que seguramente gracias a su valentía saldrán muchos más casos a la luz.

“Sobre Sasha por supuesto que la respeto y admiro como actriz y cantante, pero más que nada como mujer. Me pongo o imagino a mi hija, que ahorita tiene 15 años, y no me cabe eso en la cabeza”, comentó Mayer.

Lo último que se dio a conocer sobre el caso, fue que el productor musical intentó comunicarse con la cantante, quien ha preferido no tomar las llamadas y proceder legalmente.

