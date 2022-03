Alfredo Adame tiene una nueva víctima: Omar Chaparro

Tras varias semanas de protagonizar una riña en plena calle de la Ciudad de México, Alfredo Adame vuelve a hablar del tema luego que Omar Chaparro asegurara que no es “cinta negra” y además publicara a través de sus redes sociales un chistoso meme sobre lo sucedido.

Al actor de “Por amar sin ley” no le causaron gracias los comentarios de Chaparro, así que arremetió contra él por dudar de su grado en el Taekwondo y al mismo tiempo por mofarse del mal momento que vivió al pelear en contra de una pareja en la vía pública.

Aunque en varias oportunidades Adame ha asegurado ser todo un experto de las artes marciales, los videos que circularon a través de las redes sociales sobre la pelea no van en sintonía con sus palabras; lo que ha generado chistes y burlas entorno al hecho.

Durante una entrevista, Alfredo Adame no perdió la oportunidad de referirse hacia Omar Chaparro como un “mequetrefe”.

“Muchos son como el entrenadorcillo de las estrellas que dijo que no existían, refiriéndose a las patadas de bicicleta. Que yo no era cinta negra, igual que el mequetrefe este de Omar Chaparro que dijo que yo no era cinta negra y todo ese rollo”, expresó el también aviador mexicano.

Por otro lado aseguró que aunque anteriormente no había tenido ningún problema con el actor de voz, los comentarios que emitió sobre él lo molestaron.

“Es que este “enanete, igual que Chumel Torres, igual que Infante, todos estos enanentes son acomplejados”, comentó Adame.

¿Qué fue lo que hizo Omar Chaparro que molestó a Alfredo Adame?

El humorista mexicano de 47 años compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, una meme en el que se puede ver a Adame junto a Chuck Norris y Bruce Lee, en el que escribió con sarcasmo: “Ahora lo entiendo todo”

Desde su posición como campeón nacional de Karate, Chaparro aseguró que Alfredo no es cinta negra. Incluso mencionó que podía desenmascararlo con tan solo pedirle un movimiento para ver su técnica.

“Lo único que te puedo decir, es que es un genio de cómo maneja a los medios, ahora sí, cualquier persona que sabe artes marciales, ve a alguien, tiene un conocimiento y se da cuenta realmente si sabe o no. Yo te puedo asegurar que no es cinta negra”, expresó Chaparro.

