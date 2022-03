¿Qué lugar ocupó Kristal Silva en el Miss Universo?

Yuselmi Kristal Silva Dávila, conocida en el medio artístico como Kristal Silva es una de las tantas mujeres mexicanas que han llegado al Miss Universo para derrochar su belleza y talento.

Luego de coronarse como ganadora de Nuestra Belleza México en 2016, con tan solo 25 años la joven fue la encargada de representar a su país en el concurso de belleza con mayor prestigio.

Aunque la chihuahuense no logró traerse la corona a casa, para nadie fue un secreto cómo cautivó a los jueces con su personalidad y carisma. Durante su estadía en Filipinas – país anfitrión- la modelo se ganó el cariño de gran parte de las candidatas que al igual que ella, iban en busca de la cinta del Miss Universo.

Ese año fue la representante de Francia, Iris Mittanaere, la elegida como ganadora. Sin embargo, Kristal quedó dentro de las nueve finalistas entre un total de 86 candidatas, una posición muy favorecedora y que le regaló gran protagonismo dentro del certamen.

A pesar que muchos recuerdan el gran desempeño que tuvo la modelo mexicana dentro del Miss Universo, no fue nada fácil llegar a este ese momento, ya que durante su adolescencia sufrió de desórdenes alimenticios debido a la gran presión que sentía por bajar de peso.

“Me veía al espejo y me desesperaba porque no me veía como yo quería, pero también yo no ponía de mi parte, tal vez no había una buena alimentación, no hacía ejercicio, pero a esa edad no sabes cómo mantenerte o cómo hacerle para tener el cuerpo que quieres”, expresó la modelo.

Aunque en un momento inició a hacer ejercicios y se inscribió en una escuela de Jazz, el problema seguía formando parte de su vida, una situación que le costó enormemente confesarles a sus padres.

“Yo no podía cuidarme y seguía comiendo mal y cuando me sentía mal me iba a vomitar hasta que en una ocasión fui a dar al hospital por una hemorragia interna y que casi me hace perder la vida”, reveló la ahora conductora de “Venga la alegría”.

Posteriormente Kristal pudo superar el mal momento en el que su vida estuvo en juego y finalmente pudo participar en el Miss Universo un sueño que estuvo latente desde los seis años, edad en la que se visualizaba como participante dentro del concurso.

