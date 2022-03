Lila Downs, cantará en Bellas Artes para orgullosamente representar sus orígenes

Fue el 19 de febrero de este año cuando la cantante oaxaqueña, Lila Downs anunció que por motivo de su gira “Volver a verte” se presentará este 22 y 23 de marzo en Bellas Artes. En entrevista con Publimetro, la artista compartió, “Es para mí un logro anunciarlo porque representa muchas cosas, pues poder figurar de cierta forma con la representación del orgullo, de la dignidad, de la identidad es una alegría y el poder hacerlo en verso”. En la misma línea la cantante dijo sentirse orgullosa de “poder representar a algunas regiones del país y de también hablar de temas que le interesan como: los textiles y la lucha de las mujeres”.

Lila Downs. Lila Downs. / Foto: Cortesía.

Asimismo, Downs dijo que le “encanta poder compartir el escenario con “personas dignas que hacen música y arte en México”. Algunos de los invitados que tendrá Lila Downs en su dos conciertos en Bellas Artes serán: “La banda de Tlayacapan”, “La compañía Nacional de Danza Folclórica”, así como con un coro de niños cantores del Faro de Oriente y con “El Mariachi Caballeros de México”. “Compartiremos con el público alguna visuales que preparamos especialmente para este concierto y en escenografía estará Carlos Navarrete, quien está haciendo un trabajo hermoso con los textiles, un elemento que me ha acompañado a través de mi carrera”, confió Lila Downs.

La artista perseveró para llegar a tocar en Bellas Artes

“Al principio de mi carrera no me aceptaban en muchísimo foros y me decían: no se puede el folclore porque a la gente no le gusta mucho”, mencionó la antropóloga de profesión. Con esto explicó que esto fue similiar a lo que sucedió en Bellas Artes, pues “hace más de 10 años intentó tocar en este recinto” y dijo que “sí hay que tener mucha perseverancia”. Acerca de las canciones que cantará Downs en sus presentaciones comentó lo siguiente, “la gente espera escuchar algunos temas clásicos y temas de Oaxaca”. “Yo soy una artista intuitiva en el sentido en el que pongo atención a las necesidades de la sociedad... Hay momentos en los que queremos oír mucha alegría y esa necesidad la tenemos por estar saliendo de la pandemia”, añadió Lila.

Lila Downs. Lila Downs. / Foto: Cortesía.

Lila Downs dijo que durante la pandemia compuso algunos temas nuevos que presentará en los conciertos y exactamente compuso 16 canciones nuevas. “Estos temas hablan del silencio que ha tenido el ser humano con uno mismo y especialmente en la transformación que viene, porque yo creo que esta experiencia terrible que hemos vivido nos debe de haber dado una lección”, confesó Lila. La cantante dijo que su esposo Paul Cohen, quien es arreglista musical también participará en las presentaciones. Lila Downs mencionó que quiere tocar varios temas importantes en sus conciertos y de ello subrayó, “yo creo que la gran reflexión es el uso de drogas y me refiero a las pastillas como el paracetamol, a estas cosas a las que nos hemos hecho dependientes ahora con el Covid-19, a mí me tocó enfermarme entonces también lo viví en primera persona”. Lila Downs comentó, que es un orgullo para ella presentarse en Bellas Artes y que “se siente muy agradecida con su público que la apoyado a través de los años”. Finalmente, Downs puntualizó, “he tenido bajas y altas y me acompañan y creen en lo que hago y eso es poder representar lo marginal, lo que no es tomado en cuenta y es una gran oportunidad para compartir esta batalla”.