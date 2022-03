¿Bella Hadid era la fea de la familia? Así se sentía al ser comparada con su hermana

(Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret)

Las modelos de pasarela tienen la fama de formar parte del grupo de las mujeres más atractivas, no solo por su porte y elegancia sino también por su figura y su rostro, pudiendo conseguir una gran cantidad de dinero en los desfiles. Pero tal parece que a pesar de su estatus en este mundo, Bella Hadid dice que no encaja en incluso llegando a comentar que no se siente tan atractiva como su hermana Gigi Hadid.

Si bien Gigi Hadid ha tenido un poco más de exposición en los medios que su hermana, Bella nota esto como algo lógico ya que para ella era la más “cool” y “extrovertida”, dejando su propio valor a un lado. Esto viene acompañado de algunos problemas y traumas que ha sufrido a lo largo de su carrera.

Bella Hadid se siente fea en comparación con Gigi

En una entrevista con la revista Vogue, la celebridad de 25 años comentó que había estado sufriendo de algunos problemas y traumas, dejando ver que a pesar de ser reconocida como una gran modelo en todo el mundo, no se sentía cómoda con su cuerpo frente a las cámaras y que vivía comparándose a sí misma con su hermana Gigi.

“Yo era la hermana más fea. Yo era la morena. No era tan genial como Gigi, no tan extrovertida”, dice Bella. “Eso es realmente lo que la gente dijo de mí. Y desafortunadamente cuando te dicen cosas tantas veces, simplemente lo crees”.

“Siempre me pregunto, ¿cómo lo hizo una chica con inseguridades increíbles, ansiedad, depresión, problemas de imagen corporal, problemas de alimentación, que odia ser tocada, que tiene una ansiedad social intensa, qué estaba haciendo al entrar en este negocio? Pero con los años me convertí en una buena actriz”, dijo la modelo estadounidense.

También comentó que sus inseguridades la llevaron a desarrollar algunas condiciones complicadas en su vida: “Durante tres años, mientras trabajaba, me despertaba cada mañana histérica, llorando, sola. Iba a trabajar, lloraba en el almuerzo, terminaba mi día, iba a cualquier pequeño hotel al azar en el que estuviera por la noche, lloraba de nuevo, me despertaba por la mañana y hacía lo mismo”.

Otros problemas de salud de Bella Hadid

La modelo también había estado sufriendo de problemas de salud, incluida la enfermedad de Lyme, y dijo que fue conducida a la anorexia cuando le recetaron Adderall para los síntomas de fatiga suprarrenal que se diagnosticaron erróneamente como TDA.

Como consecuencia, el efecto supresor del apetito de la medicación la llevó por un camino peligroso: “Estaba en esta aplicación de conteo de calorías, que era como el diablo para mí”, recordó.

“Empacaba mi pequeño almuerzo con mis tres frambuesas, mi palito de apio. Solo estaba tratando, me doy cuenta ahora, de sentirme en control de mí misma cuando me sentía tan fuera de control de todo lo demás”.

Agregó que hasta la fecha le cuesta mucho mirarse al espejo y sentirse cómoda con lo que ve en él debido a los diferentes complejos que fue desarrollando en relación a su figura y los comentarios que recibía, a pesar del esfuerzo que hacía por mantenerse en los parámetros regulares.

Hadid lucha para sacar lo mejor de sí misma

A pesar de sus complejos e inseguridades, Bella Hadid comentó que si bien en ocasiones puede venirse abajo, en otras logra sacar lo mejor de sí misma y continuar de la mejor manera posible, poniéndose a ella como prioridad y dejando a un lado la opinión de los demás.

“Tener que despertarse todas las mañanas con este cerebro, no es lindo”, dijo. “Así que ahora todo lo que hago en mi vida personal es literalmente para asegurarme de que mi estado mental permanezca fuera del agua”.

“La moda puede hacerte o romperte. Y si te hace, tienes que hacer un esfuerzo consciente todos los días para que no te rompa. Siempre hay un poco de dolor en el amor”, concluyó la modelo.

