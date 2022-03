¡El amor detrás de las redes sociales! Estas parejas de TikTok siguen juntos

Algunas de las estrellas más grandes de TikTok han aparecido en los titulares por sus relaciones románticas, pero solo unos pocos influencers han formado relaciones duraderas. Estas son las parejas que han demostrado que sin importar la distancia o el “hate” que puedan recibir en las redes sociales, la estabilidad emocional y el “amor verdadero” también pueden conseguirse en línea.

Dixie D’Amelio y Noah Beck comenzaron a salir en septiembre de 2020 y todavía se mantienen fuertes. A menudo comparten fotos llenas de amor en Instagram y hablan públicamente de su relación en varias entrevistas. “La razón por la que amo tanto a Dixie es que es mi mejor amiga”, dijo Beck a GQ en agosto de 2021.

Después de colaborar en la canción “La Di Die” en febrero de 2021, Nessa Barrett y Jaden Hossler comenzaron a protagonizar rumores de romance. En ese momento, Barrett estaba intermitentemente con la estrella de Internet Josh Richards, quien era el mejor amigo de Hossler, mientras que él acababa de separarse de Mads Lewis. Los dos hicieron su debut en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards en septiembre de 2021.

El amor detrás de las pantallas de TikTok

Avani Gregg contó los primeros días de su relación con Anthony Reeves en sus memorias de 2021 “Backstory: My Life So Far”. Ella se deslizó en sus DM en Instagram, y el resto es historia. “Cuando comenzamos a hablar, simplemente no sentimos la necesidad de publicar”, dijo Gregg a Seventeen en enero de 2021. “Es como, ‘No, en realidad nos gustamos. No nos importa si te importa. Nos gustamos y vamos a lidiar con eso a nuestra manera’”.

En 2018, Alex Warren conoció a Kouvr Annon a través de Snapchat y nació su relación a larga distancia. En ese momento, Annon vivía en Hawái, pero decidió mudarse a California para estar con su novio. La pareja se convirtió en sensación en las redes sociales después de unirse a Hype House de TikTok y hablaron extensamente sobre tener una relación pública durante la serie de Netflix de la casa de contenido. Si bien desde entonces se mudaron de Hype House real para tener su propio lugar, Warren y Annon todavía están juntos y ven el matrimonio en su futuro.

Blake Grey y Amelie Zilber anunciaron su relación a través de Instagram en septiembre de 2020. Desde entonces, han compartido varias publicaciones románticas juntos e incluso han aparecido en los videos de YouTube del otro. “No puedo creer que ya haya pasado un año contigo, cariño, el tiempo vuela contigo y no podría estar más feliz”, escribió Gray a través de Instagram en septiembre de 2021.