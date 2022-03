Emilio Osorio es fuertemente criticado por su interpretación de Alejandro Fernández y su padre salió en su defensa

El productor de televisión Juan Osorio ha tenido unos días fuertes debido a toda la polémica que se generó por el estreno de la bioserie de Vicente Fernández. Producción que se quería impedir por petición de la famosa familia, y en especial por la viuda del ‘Charro de Huentitán’, Maria del Refugio Abarca Villaseñor.

Y ahora la controversia que desató la serie biográfica de Vicente Fernández, El último rey, es por la actuación de su hijo mayor Emilio Osorio, a quien tuvo con su exesposa, la vedette cubana Niurka Marcos.

Emilio Osorio

En Twitter le llovieron las críticas

Pues en dicha producción de Televisa Univisión, Emilio interpreta al menor de los ‘Potrillos’, Alejandro Fernández, pero el trabajo del joven de 19 años está siendo rechazado en las redes sociales, y se leen fuertes comentarios en su contra.

“Si yo fuera Alejandro Fernandez si demandaba a Televisa por la forma tan horrorosa en que lo interpreta Emilio Osorio”, “Perdón fans de Emilio Osorio pero no me gusta cómo está interpretando a Alejandro Fernández en #ElUltimoRey demasiado joven y la caracterización casi ni se le parece”, “La serie mejor hubiera sido de Alejandro Fernández, pues creo se enfocan más en escenas con Emilio Osorio. Que por cierto muy mal actor”, se puede leer en Twitter con respecto a la actuación de Osorio.

Juan y Emilio Osorio

“Él se ganó el papel en un casting”

Ante esta ola de críticas, el productor no se quedó callado y salió a defender a su hijo, durante una entrevista con el periodista Javier Poza. En la cual comenzó por aclarar que él no intervino para que a Emilio le dieran el papel, en la serie inspirada en el libro biográfico no autorizado de la periodista Olga Wornat.

Asegurando que su hijo estudió durante un largo tiempo los gestos y la voz del Potrillo, y que además tuvo un coach: “Él se ganó el papel en un casting. Emilio tiene talento, no porque sea mi hijo, fueron los directores no sólo yo lo elegí. Tenemos un coach muy exigente y ha cuidado el reparto, así le tocó”, dijo Osorio.