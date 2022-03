[Parte 2] Estas celebridades admiten ser asiduas a los “retoques” estéticos

Muchas celebridades se han sometido a una cirugía plástica, y mientras algunos se muestran orgullosos, otros reiteran una reconciliación con su cuerpo. En continuación con las celebridades que hablan abiertamente sobre sus cambios estéticos tenemos a Sharon Osbourne, quien en el estreno de la temporada 10 de “The Talk” en 2019, la presentadora compartió que se había hecho un lavado de cara.

“Me operé el cuello, la papada… Me lo sacó de la parte superior de la cabeza y me puso una banda elástica. Pero todo fue levantado. Entonces se ve más renovada”. Por su parte, la cantante Cardi B es abierta sobre la mayoría de las cosas, incluido su pasado de cirugía plástica. Después de dar la bienvenida a su hija, Kulture, en julio de 2018, reveló que se había hecho un levantamiento de senos y una liposucción. “Escucha, hago lo que sea que quiero hacer con mi cuerpo”, dijo para defenderse de las críticas.

Courteney Cox se ha hecho varios “rellenos” en su cara. “No tienes idea porque es gradual, hasta que dices, ‘Oh, m**rda. Esto no se ve bien’. Y es peor en las fotos que en la vida real”, dijo la estrella de “Friends” a la revista New Beauty en 2017. “He disuelto todos mis rellenos. Soy tan natural como puedo ser. Me siento mejor porque me parezco a mí misma”.

La “seguridad” en sí mismas es una de las principales razones

En julio de 2016, la experta en belleza Kylie Jenner finalmente admitió que confiaba en los rellenos para engordar sus labios. Cuando su hermana Kim Kardashian le preguntó en una entrevista de Allure si se arrepentía de la belleza, Jenner respondió: “Bueno, definitivamente hice mis labios un poco demasiado grandes en un momento”.

En 2015 Iggy Azalea le confirmó a Seventeen que se había operado la nariz. “No creo que debas avergonzarte si te cambiaste a ti mismo, por eso he hablado sobre los cambios que he hecho, como con mis senos”, dijo Iggy en su momento. Pero también señaló que elegir la cirugía no es un camino fácil. “No es una hazaña fácil vivir con tus defectos y aceptarte a ti mismo, y no es una hazaña fácil cambiarte a ti mismo”.