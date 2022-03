Rihanna explica por qué no usa los clásicos looks maternales

La famosa cantante Rihanna siempre ha sido una rebelde en diversas áreas de su vida, rompiendo con varios estereotipos para imponer su propia onda que sus fans suelen recibir de manera tan positiva. Y en el caso de su estilo alternativo durante su embarazo no es la excepción ya que ha estado usando atuendos nada convencionales durante esta etapa.

La cantante ha deslumbrado durante su nueva etapa, mostrando su baby bump desde que anunció su embarazo a finales de enero de este año. Y sin duda lo ha hecho muy a su estilo con outfits bastante curiosos que no se parecen en nada de los que suelen usar otras mujeres durante la maternidad.

¿Por qué Rihanna no usa atuendos maternales clásicos?

Rihanna siempre ha tenido su propio estilo particular desafiando las reglas de la moda en varias ocasiones e imponiendo nuevas tendencias, así que la razón por la cual no suele llevar indumentaria de maternidad como pantalones o blusas anchas está ligada precisamente a esta naturaleza innovadora que tanto ha demostrado con anterioridad.

“Personalmente he sido yo quien ha dicho, ‘no voy a comprar ropa de maternidad’”, comentó la cantante al portal Bustle en una entrevista. “No voy a comprar pantalones de maternidad, jeans, vestidos o [hacer] lo que la sociedad me dijo que hiciera antes”.

La futura madre continuó llamando a su estilo “rebelde”, señalando que es una desviación de lo que la mayoría está acostumbrado a ver usar a las mujeres embarazadas: “Cuando vi a las mujeres vestirse durante su embarazo [en el pasado], pensaba que esa era la única manera. Así que me desafié a mí misma a ir más allá y simplemente divertirme”.

“Porque no hay nada más divertido que un reto para mí. Es como que ahí es donde me pongo creativa. Ahí es donde me veo obligada a proponer nuevas ideas y nuevas formas de hacer que funcione”, confesó la empresaria.

Sus looks diferentes han llamado la atención

A pesar de no encajar en lo tradicional, sus atrevidos looks han sido elogiados por personas como Kim Kardashian, quien compartió fotos de Rihanna usando un bralette brillante con pantalones cortos de cuero, botas y una chaqueta para una noche de fiesta.

“El mejor estilo de embarazo de todos los tiempos!!!”, escribió la socialité en una de sus historias de Instagram.

Kim Kardashian via stories instagram: "@rihanna best pregnancy style ever" pic.twitter.com/MJadZLTzwa — Leozinho Fenty (@leozinfenty) March 13, 2022

La cantante también ha recibido todo tipo de elogios en las fotos que sube en sus redes sociales, con halagos no solo por su estilo único a la hora de vestir durante su embarazo, sino también la confianza con la que luce su cuerpo.

“RiRi siempre ha sido una diva, con o sin embarazo luce genial. Rockea nena”, Miren el look de Rihanna durante su embarazo y tendrán una idea del estilo que tendrá su bebé durante toda su vida” y “Chica, no sé qué te hace brillar más, el embarazo o tu elección de atuendos” fueron algunos de los comentarios que la intérprete de “Umbrella” ha recibido en las redes sociales.

Rihanna disfruta esta etapa al máximo

Además de disfrutar su momento creativo para seleccionar adecuadamente sus atuendos tan destacados, Rihanna está abrazando el viaje del embarazo y esperando experimentar la maternidad, incluidas las partes difíciles.

“Levantarme del sofá, averiguar qué me voy a poner, usar tacones, vestirme. Todo lo que parece simple es una tarea así en este momento, así que voy a ir paso a paso”, dijo. “Y no es como si pudiera huir de nada de lo que está por venir. Cuando me enfrente a eso, lo manejaré como mejor lo sé”.

Por supuesto, la cantante también está emocionada por conocer a su bebé, aunque eso signifique terminar su ciclo de embarazo: “Obtuve todos los escaneos 3D y ultrasonidos, y no puedo esperar para conocerlo. Y, ya sabes, los pañales y lo que seguirá”.

