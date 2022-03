Ana Brenda compartió el terrible momento que vivió al quedarse encerrada en un ascensor

A través de su cuenta oficial de TikTok, Ana Brenda Contreras compartió con sus casi tres millones de seguidores el angustiante momento que vivió al quedar encerrada en un elevador.

En el video de ocho segundos que subió la actriz se puede ver su cara de desesperación e incluso las lágrimas después de permanecer en el lugar largo rato y sin poder hacer nada.

Aunque fue muy poco lo que se pudo ver a través de la publicación de la protagonista de “La que no podía amar”, los fanáticos manifestaron preocupación por ver el estado en el que la encontraron los bomberos, quienes después de una hora lograron sacarla.

“Estas bien? era alguna escena o de verdad paso?”, “Anita que triste lo que te pasó, espero que estés bien”, “Que desesperación!! Cómo te sientes?” “gracias a Dios que estas bien después del susto”, expresaron algunos seguidores.

Luego de llorar de la impotencia, la actriz vio la situación con humor y fue así como decidió utilizar el audio viral “Ojalá me lleve el diabl*” para compartir el momento con sus seguidores. “Acompáñenme a ver esta triste historia”, escribió en la descripción.

“Cuando te quedaste encerrada en el elevador una hora y los bomberos mameys te vieron toda chorreada, lloré y lloré”, se lee en el video.

Por otro lado, algunos internautas reaccionaron con humor ante el mal momento que vivió Ana Brenda y bromearon con la llegada de los bomberos.

“Les hubieras dicho que estabas actuando”, “Jajaj yo estaría de que “esta no soy yo, yo soy una actriz famosa muy bella, se los juro”, “Le hubieras hecho como que te ibas a desmayar”, “Jajajjaja yo les hubiera dicho es para un tik tok”, “ay no me engañas, era a propósito para que abrazaran y consolaran..”

Aún se desconoce el lugar en el que se encontraba la actriz de “Teresa”, sin embargo para nadie pasó desapercibido el gran esfuerzo que tuvieron que hacer los bomberos para sacarla, ya que en el audiovisual se puede observar la dificultad con la que abrieron la puerta.

Te puede interesar:

[ ¿Quién es Toño Berumen, el representante musical que fue acusado de acoso? ]