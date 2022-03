Aseguran que el Spider-Man de Tobey Maguire aparecerá en ‘Doctor Strange 2′

Falta todavía mucho más de un mes para que ‘Doctor Strange In The Multiverse Of Madness’ llegue a su esperado estreno en las salas de cine del mundo y ante la confirmación días atrás de Patrick Stewart ahora corren los rumores sobre Tobey Maguire.

Tobey Maguire as Spider-Man pic.twitter.com/kGh5lk8MWn — Daily Symbiote Spider-Man (@REAL_EARTH_9811) March 11, 2022

En el pasado mes de enero todo surgió tras una publicación a través de Instagram por parte de Mariana Torres, la actriz de doblaje portuguesa encargada de interpretar a la Wanda Maximoff, personaje que ya apareció en el primer tráiler de ‘Doctor Strange In The Multiverse Of Madness’.

“Vienen cosas buenas”, se lee en la imagen en la que aparece acompañada de Manolo Rey, actor de doblaje de la voz de Tobey Maguire en las películas de ‘Spider-Man’ con un sweater con los tres arácnidas de Tom Holland, Andrew Garfield y, por supuesto, Tobey Maguire.

#TobeyMaguire may have been confirmed for #DoctorStrangeInTheMultiverseOfMadness:



Mariana Torres, who is Wanda’s voice in Portugese recently uploaded an IG story with Manolo Rey, who is Tobey Maguire’s #SpiderMan voice in Portugese with the caption “Good things are coming”. pic.twitter.com/XZwBUdKGFM — Spidey Updates (@SpideyUpdate) January 23, 2022

Pero el fan art sencillamente es perfecto y puede ser usado como el poster de la película. Al momento de los primeros rumores de un posible regreso de Tobey Maguire, se habló que ‘Spider-Man: No Way Home’ no sería su único proyecto y que había firmado por más proyectos del MCU, aunque hasta ahora lo siguen manteniendo en un misterio.

Marvel ha estado explorando las realidades alternas desde la introducción de la Autoridad de Variación Temporal (AVT) en la serie de ‘Loki’, junto a las múltiples historias que presentó la serie animada de ‘What If…?’.

Después de meses de rumores, ‘Spider-Man: No Way Home’ finalmente fue la prueba definitiva de que cualquier cosa puede suceder de ahora en adelante con la llegada de Andrew Garfield y Tobey Maguire al MCU, y al parecer eso no será todo.

Días atrás se confirmó que el profesor de los X-Men Charles Xavier en la piel de Patrick Stewart sí estará presente en ‘Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness’.

Patrick Stewart respondiendo a los rumores que estara en #DoctorStrangeInTheMultiverseOfMadness #DoctorStrange2 👀 pic.twitter.com/xool5tpvLO — Nuevas Fresh (@FreshNuevas) February 24, 2022

#patrickstewart confirma su papel como el profesor x en #DoctorStrangeInTheMultiverseOfMadness #DoctorStrange2



Que día mas hermoso, uno le dan su estrella y el confirma que esta en la pelicula 💣💣🎞️🎞️🔥🔥 pic.twitter.com/bxyBaUtObZ — Nuevas Fresh (@FreshNuevas) February 28, 2022

“De hecho, no reconocí mi propia voz. Sonaba diferente. Si tenía un resfriado o algo así en ese momento, no lo sé. Estaba asombrado, y todo lo que vieron fue la parte posterior de mi hombro y creo que el lóbulo de mi oreja, nada más, que se hubieran hecho tantas conexiones. Pero me complació”, dijo el actor.

Pese a que al final de las escenas post-creditos de ‘Spider-Man: No Way Home’ fue revelado el primer adelanto, con el segundo tráiler se fueron despejando algunas dudas y generando otras tantas.