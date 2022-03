Blessd se une a Mike Towers y a Ovy On The Drums para convertirse en “Tendencia Global”

“Esta es una canción súper buena y tiene una historia muy bonita porque uno de mis sueños siempre fue grabar con Mike Towers. Se dio y el sencillo tiene un ritmo bueno y es una canción que puedes escuchar en cualquier lugar”, compartió Blessd en entrevista con Publimetro. Además, el joven cantante colombiano de 22 años dijo que lo que más le gusta de su nueva canción “Tendencia Global” es “la energía que transmite la melodía”. “Desde antes de que saliera y de que la termináramos sentimos que podía ser una canción muy grande, nos llevó mucho tiempo y trabajo”, mencionó el artista.

Relacionado con la experiencia de la colaboración con Ovy on the Drums y Mike Towers, el joven platicó, “Con Ovy ya había tenido la oportunidad de trabajar y tenemos juntos Medallo que es una canción que está súper posicionada y con Mike fue muy bonito porque es una persona que respeto mucho en el mundo de la música y hacer una canción con él era como un sueño mío”.

Con “Tendencia Global” Blessd cumplió uno de sus más grandes sueños

Conforme con Blessd, Ovy on the Drums fue quien le contó a Mike sobre la historia de Blessd y Towers en el pasado había visto entrevistas de Blessd y se “sintió identificado con el joven”. “Un día en una entrevista Mike Towers dijo que quería hacer una canción conmigo y yo no lo podía creer”, mencionó el cantante. Continuando con la historia, Blessd dijo que él le escribió a Mike Towers para preguntarle si era verdad lo que mencionó de la colaboración y Towers le dijo que sí. “Sí es verdad bro y te voy a mandar la canción pa’ que le metas”, le comentó Towers a Blessd.

"Tendencia Global". Póster de "Tendencia Global". / Foto: Cortesía.

“Es una canción que va a dar mucho de qué hablar y sé que va a pegar por todo el mundo con la ayuda de Dios”, afirmó el cantante. “Tendencia Global” es una canción que combina lo mejor de Colombia y Puerto Rico y de ello Blessd resaltó que él considera que esto “le da a la canción un aire muy fresco”. “Esta es una canción súper fresca, súper tranquila, súper diferente porque es la unión de dos culturas y es muy fresca”, dijo Blessd. Finalmente, el joven anunció que este año inicia su gira musical llamada “Tendencia Global” la cual estará presente en países como: Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, Estados Unidos, México y en algunos países de Europa. En México, el cantante se estará presentando el 30 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional. “Estoy muy emocionado porque vengo de cantar en los colegios a tener una gira global que va a ser tendencia”, concluyó Blessd.