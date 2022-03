Love of Lesbian está listo para excitar con sus conciertos en México

Love of Lesbian. La agrupación española regresa a México. (Foto: Cortesía.)

La agrupación española, Love of Lesbian, está lista para su gira por México para presentar su más reciente material discográfico titulado V.E.H.N. (Viaje épico hacia la nada) que el próximo mes de abril cumplirá un año de su salida al mercado, sin embargo, la alienación también hará un recorrido por sus clásicos más importantes durante sus conciertos en el país, como Guadalajara y el Vive Latino.

La banda originaria de Barcelona habló de esta presentación en Guadalajara y de la que tendrán el fin de semana en el Vive Latino, luego de la pausa que hubo por la pandemia.

“Parece que no hayamos puesto la responsabilidad de romper registro pasó con el concierto en pandemia en Barcelona. Son pequeñas medallas que nos dan más confianza para caer en un Vive latino que viene con mucha fuerza con muchos artistas que vas a competir con ellos. Somos como jugadores que no saben que no son los más altos y guapos, pero con la confianza de ganarle a cualquier contrincante. Será un repertorio de dos horas en el Teatro Diana de Guadalajara y un Vive latino con 60 minutos, con formatos que nos excitan y motivan para poner a prueba en México”, señaló Julián Saldarriaga.

La banda externó que durante los dos años de pausa en lso escenarios, su mayor preocupación y temor era que México se olvidara de ellos.

“Tenemos las cosas bien para responder el cariño y conscientes de lo que hacemos y tenemos una deuda pendiente con otras provincias que por circunstancias no hemos llegado a tocar en otras provincias, es lo que vamos a anunciar durante el Vive Latino”, añadió Santi Balmes.

Con respecto a lanzar nueva música, dice Julián que si bien su reciente disco públicamente ya cumple un año, para la banda son dos desde que lo comenzaron a desarrollar, sin embargo, reitera que aún tiene mucha vida, pero eso sí, en el transcurso del 2022 se volverán a meter al estudio para crear música nueva.

“No hemos entrado al estudio a maquetar, pero este año queremos planear ya el nuevo disco. Hacemos un esfuerzo real para que V.E.H.N. no envejezca pronto. Tenemos que practicar una paciencia para que llegue el nuevo material”.

Love Of Lesbian tocará en el Teatro Diana Foto: Especial

Gira por México

Guadalajara. 18 de marzo, Teatro Diana.

Ciudad de México. 20 de marzo, Vive Latino.

Monterrey. 2 de abril, Pa’l Norte.