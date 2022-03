Mayeli Alonso relató cómo fue que tras una pelea abortó al segundo hijo de Lupillo Rivera

Mayeli Alonso relató por primera vez, una horrible experiencia que vivió hace unos años, cuando era pareja del cantante Lupillo Rivera. La empresaria recordó que el segundo hijo que iba a tener con el artista, desafortunadamente, lo perdió.

Alonso contó que el aborto se presentó debido a una fuerte pelea que tuvo con una mujer muy cercana a la familia de su exesposo. Así lo dijo durante el programa La Mesa Caliente del canal internacional Telemundo.

Lupillo Rivera

La pareja que anunció su divorcio, en 2019, después de 13 años de matrimonio, hubiesen tenido tres hijos. Pues Alonso rompió el silencio y reveló que uno de los momentos más tristes que vivió con Lupillo fue la muerte de su segundo bebé.

“No quiero decir el nombre porque fue una mujer”

“Yo viví una experiencia y sí me dio un poquito de sentimiento, estaba platicando con mis seguidoras. No fue de una expareja la pérdida, o sea, sí estaba embarazada de Lupillo en ese tiempo y tuve un enfrentamiento con alguien, con una persona cercana a él, y sí, perdí mi bebé. De hecho, hubiese sido mi segundo hijo”.

Mayeli Alonso y Lupillo Rivera

Agregando que cuando se dio la pelea, ella tenía ocho semanas de embarazo; sin embargo, no quiso revelar detalles sobre la identidad de la mujer. Solo recalcó que dicha dama es familiar o es muy allegada a los Rivera.

“No quiero decir el nombre porque fue una mujer, de hecho, fue alguien que tiene que ver con su familia, allegada a ellos. No pude poner cargos porque es una persona muy cercana a nosotros”, dijo.

“Hay muchas cosas que no he dicho a la gente”

Asimismo, contó que esta pérdida fue devastadora para ella y que habría ocurrido hace ya más de 10 años. Asegurando que no había tocado el tema anteriormente porque aún no aceptaba la triste pérdida de su bebé.

Mayeli dio esta entrevista, tan solo días después de haber hecho la revelación en una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram. “En un tiempo de mi vida estuve embarazada y perdí a mi bebé porque me golpearon”.

“Y estaba hoy revisando todo eso que ha pasado y hay muchas cosas que no he dicho a la gente, que no he platicado y un día lo voy a hablar. Sí me dio sentimiento porque si está cabr*n”, dijo la exesposa del artista.