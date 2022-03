Óscar 2022: Conoce a las nominadas a “Mejor Actriz de Reparto”

Jessie Buckley por ‘The Lost Daughter’

Ella desempeñó el papel principal en el drama de música country de 2019 ‘Wild Rose’, que le dio a Buckley la oportunidad de interpretar música de la película en el Festival de Glastonbury. Fue en el año 2019 cuando alcanzó fama mundial por su interpretación de Lyudmilla Ignatenko en la miniserie ‘Chernobyl’.

En esa misma época también apareció en la película biográfica de Judy Garland de 2019 titulada ‘Judy’. Su nominación es por la trama dirigida y escrita por Maggie Gyllenhaal en las que las vacaciones en la playa de una mujer toman un giro oscuro cuando su obsesión por una madre joven la obliga a confrontar los secretos de su pasado.

Ariana DeBose por ‘West Side Story’

DeBose interpretó a Mary Wilson en 2013 en la producción de Broadway de Motown, también fue el reemplazo de Diana Ross. Más tarde, dejó la compañía para unirse a la producción regional de ‘Les Misérables’ en el papel de Eponine. Luego interpretó a Alyssa Greene en la adaptación cinematográfica de ‘The Prom’ y próximamente la película de espías ‘Argylle’ junto a Henry Cavill y Dua Lipa.

La nominación se la debe a su interpretación de Anita en la adaptación cinematográfica de ‘West Side Story’, en la que dos adolescentes de diferentes raíces étnicas se enamoran en la ciudad de Nueva York de los años 50. Nueva versión del legendario musical West Side Story sobre el enfrentamiento entre dos bandas callejeras de Nueva York, adaptación de una famosa obra de teatro de Broadway.

Judi Dench por ‘Belfast’

Debutó en el cine en 1964 en la cinta dramática ‘El tercer secreto’ y se estableció como una de las actrices más importantes del Reino Unido. Se abrió paso en el cine como actriz secundaria en películas de éxito como el drama romántico ‘Una habitación con vistas’ de 1985, hasta lograr la fama mundial al encarnar a M en la cinta de acción ‘Golden Eye’ de 1995, perteneciente a la saga James Bond, un papel que repitió hasta Skyfall en 2012.

Ha sido nominada en siete ocasiones al premio Óscar y ganadora en 1998 por su breve participación como la reina Isabel I de Inglaterra en ‘Shakespeare in Love. De igual manera, se ha hecho con otros premios importantes de la industrial del teatro, el cine y la televisión. Su nominación es por ‘Blefast’ que se centra en la infancia de un niño en medio del conflicto de Belfast, Irlanda del Norte, en la década de 1960.

Kirsten Dunst por ‘The Power Of The Dog’

Alcanzó la fama internacional con su participación en la trilogía de ‘Spider-Man’, en la cual interpretó a Mary Jane Watson, y por su actuación en la primera entrega recibió el Premio Empire a la mejor actriz. Por este papel fue nominada a galardones como el Premio MTV. En 2011, interpretó a una recién casada deprimida en el drama de ciencia ficción de ‘Lars von Trier’, que le valió el premio a la Mejor Actriz del Festival de Cine de Cannes.

Su nominación es por ‘The Power Of The Dog’ en la que ella es la viuda del pueblo que se casa con George, pero Phil lleva a cabo una guerra sádica e implacable usando a su afeminado hijo, Peter, como peón. La película está construida a partir de una tensión constante que mantiene alerta a los personajes y al espectador. Retrata una cotidianidad violenta y una guerra que solo se equilibra cuando alguien decide hacerle frente a lo adverso.

Aunjanue Ellis por ‘King Richard’

Hizo su debut cinematográfico en la película ‘Girls Town’ en 1996. Más tarde tuvo papeles principales en varias películas independientes y co-protagonizó varias cintas con éxito de taquilla. Ellis es mejor conocida por sus papeles en las películas ‘Men of Honor’, ‘The Caveman’s Valentine’ y The Help del año 2011.

Está nominada por la trama de Richard Williams y cómo ayudó a criar a dos de las deportistas más extraordinarias de todos los tiempos, dos atletas que acabarían cambiando para siempre el deporte del tenis. Sirviéndose de métodos poco convencionales, elaboró un plan que convertiría a Venus y Serena Williams en iconos legendarios.