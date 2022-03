Todo lo que se sabe de “Aquaman 2″ hasta el momento

¡El Rey de los mares está por volver! Aquaman finalmente regresa a la pantalla grande este 2022, y ya está calentando motores. En septiembre de 2021, Jason Momoa reveló que su traje de superhéroe obtuvo una importante actualización para “Aquaman 2″, oficialmente titulado “Aquaman and the Lost Kingdom”.

El actor escribió “Segunda ronda. Nuevo traje. Más acción”, al publicar foto de sí mismo con el nuevo traje del superhéroes, que es azul sólido con detalles en plata oscura. Pero el atuendo de Arthur no es lo único que cambia en la segunda película, que llegará a los cines en diciembre de 2022. El director James Wan dijo que el tono de la secuela es un poco más oscuro que el de la original de 2018.

Momoa, por su parte, ha insistido en que la nueva película tiene más humor que la primera, que se destacó inusualmente divertida en el mundo a menudo oscuro de las películas inspiradas en DC Comics. “Esta vez, siento que estamos haciendo todo lo posible, amigo”, dijo el actor de “Dune” a Fandango en septiembre de 2021.

Ya sea que The Lost Kingdom se incline más hacia la comedia o el terror, está claro que habrá mucha acción, y tal vez más paseos en tiburones. A solo meses de su estreno, ¿qué sabemos sobre esta secuela? Además de Momoa, los miembros del reparto que regresan incluyen a Amber Heard, quien interpretó a la princesa Mera, y Patrick Wilson, quien interpretó al medio hermano de Arthur, Orm Marius. Dolph Lundgren también repetirá su papel como el Rey Nereus, y Yahya Abdul-Mateen II volverá como Black Manta.

¿Quién es nuevo en “Aquaman and the Lost Kingdom”?

Randall Park, quien tuvo un cameo en la secuencia posterior a los créditos de la primera película, interpretará al Dr. Stephen Shin, un biólogo marino que está decidido a encontrar la Atlántida. Otros personajes nuevos incluyen Stingray (Jani Zhao), Karshon (Indya Moore) y Atlan (Vincent Regan).

Pilou Asbæk, quien interpretó a Efron Greyjoy en “Game of Thrones”, también protagonizará un papel no revelado. “Aquaman and the Lost Kingdom” está programada para estrenarse en los cines el 16 de diciembre de 2022; y estará disponible para transmisión a través de HBO Max 45 días después de su estreno en cines.