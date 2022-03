Vicente Fernández, cuántos hermanos tuvo y quiénes eran sus padres

Vicente Fernández consolidó una carrera musical llena de éxitos y reconocimientos por más de medio siglo, pero su historia personal también generó interés en el público. El estreno de la bioserie no autorizada por Televisa, El último rey, ha revelado varios detalles de su vida y su legado familiar.

El Chente, como era llamado por cariño, mostró su pasión por la música desde muy niño. José Ramón Fernández Barba y María Paula Gómez Ponce fueron sus padres, quienes le inculcaron el amor por los caballos, la naturaleza y la familia. A los ocho años, su madre le regaló una guitarra que desde entonces se convirtió en su instrumento favorito.

Vicente era el mejor de tres hijos. Compartió su infancia junto a su dos hermanas: María del Refugio, Vicente y Teresa, quienes no dudaron en consentirlo por ser el más pequeño de la casa. Su juventud la pasó en Tijuana donde llegó junto a su padre, reencontrándose luego con su madre y hermanas. “Anduvimos mi papá y yo trabajando en el pico y la pala, casi todas las casas de la colonia Hipódromo, están los cimientos hechos por estas manitas”, recordó el cantante en una pasada entrevista a Univisión.

Vicente Fernández con su famiia. La bioserie presenta una historia con algunas diferencias. (Foto: Archivo Fernández Abarca.)

El Charro de Huentitán siempre demostró una vocación de trabajo. “Luego anduve de pintor, lavando coches, también boleando... el chiste era llevar dinero a la casa para mi madre y mis hermanas”, dijo sobre aquellos tiempos de juventud. También fue contratado en un restaurante llamado La Casita.

Una de las anécdotas de aquella época fue su empleo en una obra apenas a los 16 años. Su misión era sacar el agua de una casa para todo el colado del techo. “Quedé con las manos hechas pedazos. pero yo cuando veía a mi papá, que era un señor que estaba cargando los botes subiendo unas escaleritas pensaba ´algún día podré darle todo lo que he soñado para mi padre y mi madre”.

El éxito no le llegó tan rápido. No fue si no años más tarde cuando logró ascender en su carrera musical, recién casado, dos acontencimientos lo ponen a prueba: el nacimiento de su hijo Vicente, y la muerte de su madre.

Familia de Vicente Fernández. El apoyo de los padres del artista mexicano fue clave para su carrera. (Foto: Archivo Fernández Abarca.)

Vicente y sus dos hermanas se caracterizaron por ser unidos. Su madre siempre impuso la solidaridad entre ellos, al punto de que si alguna vez peleaban, solía untarle manteca de cerdo en la espalda y hacer que el otro lamiera la espalda del hermano con quien había discutido, según la anédota revelada en el programa De Primera Mano.

El Chente siempre demostró sencillez y pasión por su carrera. “Yo me siento el mismo. El dinero son signos de peso, yo no sé ni lo que gano, mi hijo es el que maneja mi carrera, a mi lo que me interesa es que haya gente y que pueda cantar”, expresó Vicente quien en sus presentaciones y conciertos imponía tener todo el tiempo para poder cantar hasta que el público así lo quisiera.