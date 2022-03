Vicente Fernández, esta es su historia de amor con Cuquita

Hay parejas dentro del mundo del espectáculo que llaman la atención por ser mediáticas en las redes sociales o en otros medios, también por protagonizar escándalos. Pero Vicente Fernández y doña Cuquita destacaban por tener una relación llena de amor y ternura desde que inició, convirtiendo su historia romántica en un ejemplo para muchos, incluso aún después de que el “Charro de Huentitán” falleciera.

La mañana del 12 de diciembre se da a conocer que Vicente Fernández había fallecido a sus 81 años luego presentar un cuadro complicado desde hace varios meses. Si bien tuvo varias mejoras durante el lapso que estuvo internado, en sus últimos días presentó un diagnostico preocupante del cual no pudo recuperarse. Sin embargo, su legado aún sigue vivo en sus millones de fanáticos, y por supuesto, en su familia.

La historia de amor de Vicente Fernández y Cuquita

La relación entres Vicente Fernández y María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como “Cuquita”, comenzó desde muy temprana edad, con algunos eventos importantes que marcaron su unión y la convirtieron en la linda historia de amor que duró durante varios años, hasta el fallecimiento del cantante.

De acuerdo con la revista ¡Hola!, la historia comenzó cuando él estaba de visita en su pueblo natal, Huentitán, luego de haber regresado de un viaje para buscar mejores horizontes como cantante. Durante su estadía conoció a una chica “chaparrita caderona” y quedó flechado de inmediato.

Vicente Fernández no pudo contenerse y tras encontrarla en una misa le obsequió una flor de laurel, e inmediatamente le pidió que fuera su novia. Sin embargo, el charro tuvo que esperar un par de días para conocer la respuesta: “Me dijo que el domingo me decía y cuando llegó el día me dijo que sí”.

Un susto seguido de un ultimátum

A pesar que Vicente Fernández logró conseguir la aceptación de Cuquita aquel domingo en Huentitán, las cosas se complicaron para la pareja puesto que él debía continuar con su camino para buscar más oportunidades que le abrieran las puertas para convertirse en cantante.

Es por eso que el intérprete de “Mujeres divinas” le dijo a su novia que debido a su agitada vida como viajero debía terminar la relación e incluso le recomendó que consiguiera otra pareja: “Mejor búscate un novio porque yo no voy a poder estar aquí y allá y te voy a quitar tu tiempo”.

Pero a pesar de verse obligado a terminar la relación con ella, Vicente seguía interesado. Esto quedó demostrado ya que en otra de sus visitas a su pueblo natal, enseguida buscó a Cuquita para tener una cita con ella. Y si bien todo había salido muy bien durante la velada, el cantante se llevaría una gran sorpresa de regreso a casa de su futura esposa: su novio la esperaba en la puerta.

El charro no pudo contenerse y le dio un ultimátum a Cuquita diciéndole que debía terminar con su novio porque él la amaba y quería casarse con ella en la brevedad posible. “Te doy 10 minutos para que lo dejes porque tú y yo nos casamos el 27 de diciembre”, recordó el cantante en una entrevista con la revista mexicana.

El amor entre Vicente Fernández y Cuquita triunfa

Como muchos de sus fanáticos saben, al final Cuquita decidió romper su relación para quedarse con Vicente, por lo que su boda fue un hecho.

Y tal y como él le prometió, el 27 de diciembre de 1963 la pareja contrajo nupcias en una ceremonia sencilla.

En relación a la fecha, el mexicano comentó que a pesar de que muchos piensan que tenía algún significado, realmente fue un día al azar que se le ocurrió. “En ese momento se me ocurrió y así fue”, comentó Fernández.

Te recomendamos en video: