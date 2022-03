Los looks más modernos de Tania Rincón en “Hoy”

Tania Rincón es una de las conductoras más queridas del programa Hoy, gracias a su gran carisma pero también a su dulzura y espontaneidad en cámara. Anteriormente fue la conductora de Guerreros y ahora es una de las figuras estelares del matutino de Televisa.

En el podcast La Caminera, hace poco habló sobre cómo fue la primera vez que pisó el set del programa Hoy, habiendo trabajado antes en Venga La Alegría, el matutino de Azteca.

“La primera vez que fui, era como conductora de Guerreros, porque íbamos a estrenar Guerreros, entonces Magda Rodríguez me dice vente porque le vamos a hacer promoción al programa”, recordó la mamá de dos pequeños.

Trató de dar la mejor impresión y reconoció que estaba un poco nerviosa: “Yo enfundada en un vestidazo y dije, bueno, hay que causar buena impresión. Me sentí muy rara, toda la vida compitiendo allá (en Venga La Alegría) y de pronto llegas y dices ay Dios (...) la verdad yo no tenía nada que temer porque jamás hablé mal de Hoy”.

A pesar de los nervios, todo el equipo del programa la traó de lo mejor: “Todos me recibieron muy bien, todos súper cálidos, buena onda, todo fluyó, me sentí muy cómoda (...) me recibieron bastante bien y a partir de ese momento siguieron invitándome varias veces de que si Galilea no estaba o Andrea se iba de vacaciones, era de ven échanos la mano y así”.

Entonces, llegó el momento de la propuesta de ser conductora fija de Hoy y fue un shock para ella: “Y ya, Andrea Rodríguez, antes de que me fuera de vacaciones, me dijo te queremos invitar ya fijo a Hoy, yo dije órale, no lo podía creer (...) ha fluido bien”.