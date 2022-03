¿Por qué Oscar Isaac es el rey de Marvel? Estos han sido todos sus personajes en el UCM

Oscar Isaac es el rey de los personajes de Marvel, ya que es el único que ha logrado interpretar a un héroe, un anti-héroe y un villano dentro de este universo.

Ensabah Nur de ‘X-Men Apocalypse’

Un poderoso mutante que se cree que fue el primero de su clase, llamado Ensabah Nur gobernaba el antiguo Egipto hace cinco mil años. Para sostenerse y prolongar su vida, Ensabah Nur cambiaba de cuerpo trasladando su conciencia y su alma a los cuerpos de otros mutantes y consecuentemente adquiría sus poderes. Debido a eso fue sumando diversos poderes mutantes que consiguió al pasar de cuerpo en cuerpo.

Cuando Ensabah Nur envejeció y se estaba llevando a cabo un nuevo proceso para transferir su conciencia a su último cuerpo el cual tenía un factor de curación, un grupo de soldados inconformes con su mandato, se rebelan y tratan de evitar que la transferencia se complete derribando el templo donde se encontraba. Los Cuatro Jinetes de Ensabah Nur tratan de sofocar la rebelión, pero mueren preservando su cuerpo mientras la transferencia se completaba durante el derrumbe y queda sepultado vivo bajo los escombros entrando en un estado de coma.

Spider-Man en ‘Into the Spider-Verse’

Hay muchos Spider-Man en ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’, y en la escena posterior a los créditos podemos ver otro más. Su voz suena familiar, es porque Oscar Isaac tiene un cameo en ‘Into the Spider-Verse’ en el que interpreta a Spider-Man después de los créditos. Solo tiene un par de líneas, pero su breve aparición podría ser una señal de más por venir.

‘Into the Spider-Verse’ se trata de diferentes Spider-People de diferentes realidades que se unen en el mundo de Miles Morales. Luchan contra los malos, tienen momentos emocionales de unión, aprenden sobre las historias de origen de los demás. Luego, al final de la película, las distintas Personas Araña regresan a sus respectivas realidades. Pero, en la escena postcréditos vemos que el viaje dimensional no ha terminado.

Steven Grant / Marc Spector en la serie ‘Moon Knight’

Oscar Isaac interpreta a Steven Grant, un amable empleado de una tienda de regalos que sufre pérdidas de memoria y que experimenta recuerdos de otra vida. Steven descubre que tiene un trastorno de identidad disociativo y que comparte cuerpo con el mercenario Marc Spector, alias ‘Moon Knight’.

Y es que en esta trama de Marvel Studios, que llegará el próximo 30 de marzo, el personaje obtendrá un gran poder de un antiguo dios egipcio que vivirá dentro de él y habrá una gran lucha entre esas dos personalidades. Y no había mejor elección que Oscar Isaac, quien combina esa entereza interpretativa con cierta melancolía en la mirada.