Protección Civil cancela el concierto de Ricky Martin en Querétaro

El cantante puertorriqueño Ricky Martin tenía programado dar un concierto el 18 de marzo a las 21 horas en el Club Hípico de Juriquilla en Querétaro. No obstante, Protección Civil no permitió que Martin se presentara, lo cual causó el enojo de los asistentes. La justificación de la suspensión del concierto fue que “el evento quedaba cancelado porque el espectáculo no reunió los requisitos establecidos en materia de Protección Civil”.

Este concierto es parte de la gira “Movimiento Tour” que Ricky Martin llevará a cabo este en año en diversos países del mundo. De esta manera, Ricky busca conectar con su público que tanto lo ha extrañado después de dos años de pandemia. En la Ciudad de México, Martin se presentó en el Foro Sol y encendió este icónico espacio.

El intérprete de “Otra Noche en L.A.” regresa a los escenarios

Acerca de lo sucedido en Querétaro, horas antes de que comenzara el concierto de Ricky Martin en Juriquilla, Protección Civil llegó al Club Hípico para asegurarse de que el espectáculo cumpliera con los requerimientos adecuados. Cabe destacar, que Protección Civil también señaló que el evento sería cancelado por “falta de elementos de seguridad privada”.

Al momento; el concierto denominado Ricky Martin, no reune las condiciones necesarias por cuanto ve a Protección Civil para la apertura e inicio del espectáculo.



Por tal motivo, se exhorta a la ciudadanía tomar las debidas previsiones.



En breves momentos mayor información. pic.twitter.com/6yAVxSAc98 — Coordinación Municipal de Protección Civil (@pcmqro) March 19, 2022

Es preciso mencionar que las autoridades de Querétaro se encuentran alerta y mucho más exigentes después de lo sucedido en el estadio Corregidora el 5 de marzo de este año. Por su parte, la compañía Idevymark, la encargada de la promoción de la gira de Ricky Martin, garantizó que los asistentes tendrán un reembolso inmediato. Asimismo dijo que lo sucedido: “Impacta en el estado de ánimo de los asistentes y que con ello se lastima la afluencia de los turistas al generar incertidumbre”. Al momento, el cantante Ricky Martin no se ha pronunciado acerca de la cancelación de su show en Querétaro el día de ayer.