“Vivimos de los recuerdos y eso nos mantiene vivos”: Ricky Martin

La pandemia ha dejado varios pendientes y retrasos en los planes de Ricky Martin, como sus presentaciones en nuestro país y la creación de su nuevo álbum sin embargo el boricua está listo para volver y presentar nueva música, con el tema Otra noche en L.A, que será parte de su siguiente producción discográfica llamada Play.

“Otra noche en L.A despierta memorias, nace. He decidido que sea el primer sencillo porque antes que nada es sutil y lleno de nostalgia. Creo que muchos, o por lo menos yo, vivimos de los recuerdos y las memorias, eso nos mantiene vivos y nos motiva, hace que nos aceleremos un poco; al fin y al cabo yo busco sensaciones y emociones, historias mías o que me cuentan las plasmo en música o letras”, explicó el cantante, quien también es autor de la canción.

Esa parte de nostalgia y memorias a las que se refiere Ricky, se plasman en el tema través de recordar otras canciones que lo han llevado a la fama.

“A la hora que uno está escribiendo canciones, tienes un lienzo en blanco enfrente y a veces lo puedes convertir como en un crucigrama, en realidad no sabes exactamente qué historia va a salir, pero tampoco sabes qué palabras vas a utilizar, y de repente sale Livin’ la vida loca, que es muy importante en mi vida, y es muy buena referencia a que la canción me sigue prendiendo las emociones en la memoria y recuerdos. A mí me encantó recordar ese momento de mi vida”. — Ricky Martin

En cuanto al momento que podremos escuchar Play en su totalidad, señalo, “actualmente los artistas no tenemos esa presión de hacer un gran lanzamiento de larga duración, porque el mercado se ha transformado en sencillos, pero esta canción es parte de Play, y para mí ese disco es fiesta; no necesariamente para el verano estará finalizado, porque en lo que sigo grabando también estaré haciendo gira. Pero Play será parte importante de 2022″.

Después de hacer una gira exitosa en Estados Unidos junto con Enrique Iglesias, Ricky espera con ansías su regreso a América Latina. “Hay que tener mucho cuidado porque lo más importante para mí es la salud del público, qué suerte tuvimos Enrique y yo de hacer una gira tan maravillosa y de que nadie se enfermera. En marzo estará en México, extraño mucho Latinoamérica y quiero hacer muchos conciertos, pero ahora si que tenemos que vivir un paso a la vez por al situación que nos llena de incertidumbre, pero estamos muy positivos. Yo quiero hacer muchos shows porque es lo que me alimenta el alama y espíritu, el escenario es como mi refugio y espero poder seguir presentando mi música”.

En referencia a cómo ha llevada su carrera y el respeto que muestra por su profesión, aseguró, “me asombro porque desde los 12 años estoy en los escenarios, al principio fue un proceso muy militar, era educación pura y poco a poco todo fluyó, y empecé a saber dónde estaba y qué necesitaba para seducir al público, y así han pasado casi 35 años y me asombro de que estamos aquí y con muchas ganas de seguirle trabajando porque es libertad”.

Y agregó, “el escenario es un momento de catarsis muy poderoso que me ayuda a crecer espiritualmente. Tengo que darle crédito a mucha gente que ha estado alrededor de mi desde el principio, y que me han ayudado a mantener los pies sobre la tierra; y quiero seguir por que me gusta y porque el público está y los números no mienten, y no se hacer otra cosa”.

“Han pasado casi 35 años y yo también me asombro de que estamos aquí y con muchas ganas de seguir trabajando, porque esoes libertad” — Ricky Martin

Otra noche en L.A en imágenes

El video de fue dirigido por la directora y fotógrafa costarricense Daniela Vesco y filmado durante dos días en diferentes locaciones de la ciudad de Los Ángeles.

“Yo trabajo con muchas mujeres, mis representantes, publicistas, coreógrafas, me gusta el instinto de la mujer en el proceso creativo. Daniela Vesco lo produjo, y yo trabajé con ella como fotógrafa de mi última gira, y en uno de eso camerinos le presenté la canción y empezó hablar de una forma muy artística de lo que ella veía, y eso era lo que yo quería presentar visualmente en la canción. Me gusta mucho que de manera orgánica salieron imágenes muy lindas, la naturaleza nos regaló momentos especiales. Ahí esta la magia, desde el momento que comenzamos a escribir la canción, se grabó y hacer el video fue mágico, la canción es muy mágica”.

