Daddy Yankee se retira de la música y ofrecerá 5 conciertos en México

Daddy Yankee se retira de la música y anuncia gira mundial, ofrecerá conciertos en México. / Foto: Getty Images (Emma McIntyre/Getty Images for Rihanna's Savag)

El pasado 20 de marzo, el rapero, cantante y compositor puertorriqueño de 46 años de edad, Ramón Luis Ayala Rodriguez mejor conocido como Daddy Yankee anunció de manera oficial su retiro del mundo de la música, pero antes de que eso suceda, el intérprete de “Llamado de emergencia” lanzará su último álbum y por si no fuera poco, realizará una gira mundial y ofrecerá 5 conciertos en México, dos en Rosarito, uno en Monterrey, otro más en Guadalajara y por último, en Ciudad de México.

Daddy Yankee se retira de la música y anuncia gira mundial

En el video titulado “AL FIN VEO LA META”, Daddy Yankee expresó lo siguiente “Esta carrera que ha sido un maratón, al fin veo la meta, ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado, este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo”.

Después siguió “Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos y lo voy a despedir celebrando estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección titulada ‘Legendaddy’, con todos los estilos que me han definido, y que saldrá el jueves 24 de marzo de 2022 y entérte de todas las fechas de mi gira ‘La última vuelta’”.

Daddy Yankee anuncia gira mundial ‘La última vuelta’

Por otro lado, esta gira será la última del cantante de ‘Gasolina’, la cual llevará por nombre ‘La última vuelta’ y con esto se despedirá de todos sus fans. Además, Daddy Yankee, pisará tierras mexicanas y ofrecerá cinco conciertos en total.

14 de agosto - Rosarito

21 de agosto - Rosarito

24 de noviembre - Monterrey

26 de noviembre - Guadalajara

2 de diciembre - Ciudad de México