El Vive Latino regresó para hacer vibrar a todos

Este fin de semana se está llevando a cabo la edición número veintidós del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino con una nueva variedad de artistas. El día de hoy los headliners son: Camilo Séptimo, Julieta Venegas la cantante que este 2021 colaboró con Bad Bunny y Tainy en la canción “Lo Siento BB:/”, Limp Bizkit, Los Auténticos Decadentes, la Maldita Vecindad, Mogwai, Gary Clark Jr., Santa Fe Klan y Vetusta Morla.

Otros cantantes que también deleitaron al público mexicano este día son: Moenia, Milky Chance, Patrick Miller, Blssom, Fangoria, Ambar Lucid, The Marias, Los Señores, Los Blenders, Serbia, Taburete, La Tribu, All Them Witches, entre otros. Mientras que el día de mañana los artistas que encenderán los escenarios del Vive Latino serán: C.Tangana quien recibió tres premios en los Grammy Latinos 2021, la Banda MS, Residente, Love Of Lesbian, Pixies, Siddhartha quien sacó la canción “00:00″, la cual será parte de su álbum que saldrá este año, Los Fabulosos Cadillacs, Dread Mar I, Black Pumas y Los No Tan Tristes.

El evento está conformado por cinco escenarios los cuales son: Carpa Intolerante, Carpa Vive Latino, Escenario Claro Música, Escenario escena Indio y Escenario Indio. Es importante mencionar que el público tuvo que esperar 1 año para poder volver asistir a este importante festival y es que debido a la pandemia por Covid-19 se canceló el año pasado. Finalmente, el Vive Latino es un evento musical que se caracteriza por mostrar a bandas de rock, pop y otros géneros musicales de talla nacional e internacional y es uno de los festivales más esperados por los fanáticos latinoamericanos.

Aquí más fotos del evento:

Gepe

La Lupita

Los Cogelones

Serbia

