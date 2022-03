Estas estrellas jugaron a ser princesas en películas de ensueño

¿Qué tienen en común Anne Hathaway, Amy Adams y Audrey Hepburn? Que aunque no son miembros de la realeza, saborearon las mieles de una vida de princesas en los papeles cinematográficos más famosos. Las tres damas hicieron olas como versiones ficticias de figuras reales famosas a lo largo de la historia.

Hathaway demostró ser muy majestuosa con papeles de princesa como Ella Enchanted y Mia Thermopolis en “El Diario de una Princesa”; mientras que Adams luchó por amor con el príncipe Eduardo (James Marsden) en “Encantada”. En cuanto a la belleza de “Desayuno con diamantes”, mostró el lado menos glamuroso de la vida real como la princesa Ana de Europa en Vacaciones en Roma .

El turno de Hathaway como la Princesa Mia fue tan popular que la película original generó una secuela, “The Princess Diaries 2: Royal Engagement”, en 2004. Hasta el momento los fanáticos han pedido a gritos una tercera entrega, y la ganadora del Oscar confirmó que existe un guion.

Lily Collins y Emma Watson también vivieron la fantasía de la princesa en sus respectivas películas reales, poniéndose en los zapatos de famosas estrellas de Disney como Blancanieves (Mirror Mirror) y Bella (La Bella y la Bestia), mientras que más sirvieron como heroicos líderes de repúblicas espaciales ficticias, la difunta Carrie Fisher.

Carrie Fisher fue la princesa más heróica

Si bien la saga Star Wars ha sido emblemática en el mundo cinematográfico, más tarde Fisher bromeó sobre lo mucho que odiaba las pelucas que usaba como Leia, y expresó su admiración por el personaje, que ha sido una inspiración para los niños de todo el mundo desde su debut en 1977.

“Me gusta cómo maneja las cosas. Me gusta cómo trata a las personas”, dijo la intérprete de la Princesa Leia durante una entrevista de noviembre de 2016 con NPR. “Ella dice la verdad. Ella consigue lo que quiere que se haga. … Me he fusionado con ella con el tiempo”.