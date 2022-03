“Es una historia que yo sé de toda la vida”, Stephanie Salas habla del caso Luis de Llano y Sasha Sokol

El pasado 8 de marzo, en conmemoración por el ‘Día de la mujer’, por medio de Twitter, la integrante de Timbiriche, Sasha Sokol denunció públicamente al productor Luis de Llano Macedo, debido a que, cuando sostuvieron una relación, el productor abusó de ella. Cabe recalcar, que en ese entonces, ella tenía 14 años de edad y el 39, por lo tanto, era menor de edad, por lo que es considerado como un delito. Después de que se compartiera esta información, varias personas del mundo del entretenimiento, mostraron su apoyo hacía Sokol, entre ellas Stephanie Salas.

Stephanie Salas habla del caso Luis de Llano y Sasha Sokol

Hace un par de semanas, la revista Quién, realizó el evento 31 mujeres que amamos, para el cual, Stephanie Salas asistió y la prensa no perdió la oportunidad de cuestionarla sobre el caso Luis de Llano y Sasha Sokol, a lo que contestó “A Sasha la amo, es mi hermana, ella y yo crecimos juntas, desde Vaselina eramos mejores amigos, incluso con Paulina Rubio, ella, Paulina y yo éramos inseparables, estoy muy consternada con todo lo que pasó, obvio es una historia que yo sé de toda la vida, pero estoy muy orgullosa de ella, y que bueno, nunca es tarde”.

Además agregó que si ella hubiera sido víctima de Luis de Llano o cualquier persona, ya lo habría dicho, pero en el caso del productor, nunca tuvo problema alguno y siempre la apoyó, “Lo que viví con él, fue absolutamente profesional, no tengo nada que decir y opinar al respecto de él”. Por otro lado, le preguntaron sobre cómo protegió a su hija Michelle Salas del acoso y los riesgos que existen “Una siempre ha estado expuesta y yo en mi caso siempre tuve la confianza de decirle todo a mi madre, ella siempre me ha protegido”. Por último agregó que siempre se debe ponerse en los zapatos de los demás, porque no es fácil, para ningún hombre y ninguna mujer.