Maite Perroni, así celebró su cumpleaños junto a su novio, Andrés Tovar

Cuando las celebridades arman una fiesta, suelen hacerlo a lo grande, llevándose a cabo en grandes salones, rodeados de muchas personas, con todo tipo de lujos y espectáculos. Y en el caso de Maite Perroni no es la excepción, ya que la famosa cantante hizo alarde de su celebración con diversas fotos en las redes sociales en las cuales figuraba con su novio, Andrés Tovar.

La cantante técnicamente cumplió años el 9 de marzo, pero debido a diversas complicaciones, en especial por los horarios de grabaciones en las que la actriz está involucrada en este momento, fue apenas el fin de semana pasado que pudo celebrar sus 39 años de edad.

El cumpleaños 39 de Maite Perroni junto a su novio

A través de diversas publicaciones e historias en Instagram compartidas por algunos de los invitados, se mostró cómo Maite Perroni celebró su cumpleaños con una fiesta opulenta, rodeada de muchos de sus amigos y colegas del medio, además de su novio, Andrés Tovar.

De hecho, el mismo Tovar se encargó de documentar varios de los momentos del evento en los cuales su novia compartía con sus invitados en un colorido backing de fotos lleno de globos y letras iluminadas con su nombre, también cuando cortó su pastel y sopló las velas, además de otros momentos divertidos.

La celebración contó con varios invitados dispuestos en diversas mesas dentro del salón, el cual estaba adornado con una temática de colores pastel entre rosa y morado. En la decoración también hubo presencia de diversos elementos florales orientados en esta misma gama, destacando los tulipanes y un árbol de hojas de cerezo al estilo oriental.

Pero una de las cosas que más destacaron fue la relación entre Maite Perroni y Andrés Tovar, puesto que ambos no perdían el tiempo para demostrarse su afecto, bien sea tomándose fotos con los invitados o abrazándose en diversos momentos de la fiesta, como por ejemplo cuando iban a cortar el pastel.

Como era de esperarse en una celebración mexicana, la cantante contó con una banda de mariachis para cantarle las mañanitas a la cumpleañera, quien se mostró muy cariñosa con Andrés Tovar durante ese momento.

El cumpleaños de Andrés Tovar tampoco pasó desapercibido

Como en el caso de Maite Perroni, Andrés Tovar también tuvo una opulenta celebración de cumpleaños organizada con su novia, justo un par de meses antes de la fiesta de la cantante.

Y al igual que pasó con su novia, se pudo saber más del evento a través de las fotos publicadas en las redes sociales.

Por medio de varios videos e imágenes compartidas en Instagram se pudo ver que la pareja celebró el cumpleaños de una manera un poco más formal, con todos sus invitados dispuestos en una larga mesa disfrutando de una comida.

En el material difundido en las redes también se puede apreciar varios de los regalos que recibió el productor audiovisual, además de diversos momentos románticos entre él y Maite.

Andrés Tovar está encantado con Maite Perroni

Así como se pudo ver en sus respectivos cumpleaños, tal parece que la pareja está atravesando un buen momento romántico, ya que no solo las fotos compartidas lo evidencian sino que el mismo Tovar lo confirmó en una entrevista con el programa “Sale el Sol”.

“Maite es la persona más especial en mi vida, es el amor de mi vida, definitivamente. No lo digo de dientes para afuera, lo digo en vivo, para que no haya edición. Siempre estuvimos al pendiente de cada uno en ese tiempo, y coincidió de que nos vimos para platicar de un proyecto que yo traigo, y ahí ella me contó que ya había terminado su relación desde hace varios meses, yo también le platiqué que ya estaba separado”, dijo el productor.

“Empezamos a compartirnos cosas para salir adelante después del termino de una relación, entonces creo que eso nos conectó mucho más, conocer a alguien desde la herida, desde un proceso en el que tú estás terminando, te hace conocerte desde otro lado”, concluyó.

